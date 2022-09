Novità a Barlassina. Sono infatti attivi in Via Montale, in Paganini e in Via Piave, vicino alle casette dell’acqua, i nuovi PuntOlio, contenitori tecnologicamente innovativi e dotati di sensori di riempimento, dedicati alla raccolta domestica dell’olio alimentare esausto, cioè quello utilizzato in cucina per la preparazione e conservazione del cibo.

A Barlassina arrivano i contenitori per l’olio alimentare esausto

L'iniziativa, che è stata accolta favorevolmente dall'Amministrazione Comunale, porterà all’installazione progressiva dei PuntOlio su tutto il territorio brianzolo, cosicché i cittadini potranno conferire il rifiuto in un posto alternativo alla Piattaforma Ecologica.

È noto infatti che l’olio domestico finisce molto spesso nelle reti fognarie e solo 1⁄4 di quello prodotto (circa 3 Kg ad abitante all’anno) viene avviato correttamente a recupero. Non tutti sanno però che la scelta di conferire correttamente questo materiale ha molteplici vantaggi ambientali: da una parte infatti è possibile avviarlo a rigenerazione per la produzione di biodiesel, dall’altra contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e a salvaguardare l’acqua, risorsa preziosa che viene ineluttabilmente inquinata se in contatto con sostanze oleose.

Si tratta quindi di un piccolo gesto per dare una mano concreta all’ambiente: tutti i cittadini potranno quindi mettere l’olio freddo in bottiglie di plastica ben chiuse, portarle nei punti indicati e inserirle nel PuntOlio.

Si può verificare l’ubicazione dei PuntOlio, che verranno progressivamente installati in tutta la Brianza, sia su G-App che sul sito internet di Gelsia Ambiente.