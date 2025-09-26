A Baruccana inaugurati gli ambulatori per i medici

Nuovi ambulatori a disposizione della cittadinanza: venerdì mattina, 26 settembre 2025, l’inaugurazione degli spazi messi a nuovo nella palazzina di via Trento e Trieste, a Seveso.

Le parole del sindaco

“Sappiamo che su questo territorio abbiamo un grosso problema con la medicina generale – ha affermato al momento del taglio del nastro il sindaco Alessia Borroni – Abbiamo diverse soluzioni per risolvere il problema, e la ristrutturazione che vediamo oggi è una di queste, un momento molto positivo che ci dà speranza sul futuro della sanità”.

I lavori eseguiti

Gli spazi appena ristrutturati sono composti da due ambulatori medici e da uno spazio polifunzionale utilizzato per servizi socio-sanitari rivolti alla cittadinanza. La riqualificazione ha riguardato i servizi igienici, il rifacimento della pavimentazione degli ambulatori, della sala d’attesa e la tinteggiatura delle pareti.

Il futuro della struttura

La struttura verrà messa a disposizione a canone calmierato per invitare i medici di base che parteciperanno ai prossimi bandi Asst a scegliere il Comune di Seveso. Nel frattempo verrà utilizzata come ambulatorio medico temporaneo:

“Spazi di questo tipo esistono già nel Comune, in via Martiri di Ungheria, ma sappiamo che sono molto lontani per chi abita a Baruccana, e soprattutto si trovano oltre il passaggio a livello, che allunga i tempi per arrivare dall’altro lato della città”, ha spiegato Borroni.

Le parole di Roberta Brenna

Presente la dottoressa Roberta Brenna, portavoce del direttore sociosanitario di Asst Brianza Antonino Zagari, che non ha potuto essere presente all’inaugurazione ma che ha fatto portare i suoi saluti alla cittadinanza: