A Bellusco arriva l’innovativo «pannosacco»

I sacchetti blu saranno destinati a pannolini, pannoloni e assorbenti.

Quattro assemblee pubbliche per capire meglio il funzionamento della «nuova» raccolta differenziata. Sono quelle organizzate dall’Amministrazione comunale di Bellusco, che dall’1 maggio 2022 partirà con il nuovo protocollo di raccolta per il raggiungimento della tariffa puntuale. Il primo appuntamento è fissato per martedì 8 marzo alle 21, all’ex Rosa Blu di via Milano. Il secondo il giorno successivo, sempre alle 21, in Corte dei Frati. Giovedì 10 marzo alle 21 l’incontro si terrà al centro sportivo di via Pascoli, mentre l’ultimo è fissato per sabato 12 marzo alle 10 e andrà in scena in piazza Primo Levi.

Da lunedì 7 marzo sarà invece possibile prenotare (telefonicamente o via Internet) il nuovo kit messo a disposizione dall’Amministrazione comunale e da Cem Ambiente. Un kit che comprenderà l’ecuobox grigio per la raccolta della frazione secca da esporre fuori dalla propria abitazione: verranno consegnati contenitori da 38 o 58 litri in base alla composizione del nucleo famigliare.

Insieme alll’ecuobox verranno distribuiti gli innovativi «pannosacco» blu, sacchetti pensati appositamente per la raccolta di pannolini, pannoloni e prodotti assorbenti per la persona. I sacchetti dovranno essere esposti lo stesso giorno dell’ecuobox e come quest’ultimo saranno dotati di microchip per rilevare il numero di esposizioni necessarie e quindi determinare la tariffa puntuale da pagare.

Per quanto riguarda la distribuzione dei sacchetti, l’Amministrazione comunale fornirà anche i sacchi gialli per la raccolta del multipack e i sacchetti in mater-bi per la raccolta della frazione organica. La distribuzione del kit avverrà nello spazio comunale dell’ex Rosa Blu a partire dal 14 marzo e proseguirà fino al 23 aprile.