A Bellusco e Mezzago i defibrillatori diventano "bene comune". Bella iniziativa legata alla sicurezza e realizzata dall'Unione dei Comuni, in collaborazione con il corpo di Polizia locale Brianza Est e Avps Vimercate.

Spostare i defibrillatori dall'interno dei luoghi pubblici e posizionarli tra la gente, per renderne ancora più immediato l'utilizzo e aumentare quindi il livello di sicurezza. Questo l'obiettivo dell'iniziativa fortemente voluta dall'Unione dei Comuni di Bellusco e Mezzago, e realizzata con la collaborazione del corpo di Polizia locale Brianza Est e Avps Vimercate.

"Ci siamo resi conto che spesso i defibrillatori non erano accessibili a tutti - spiega il comandante della Polizia locale Alessandro Benedetti - Ad esempio quelli interni alle scuole: erano sì a disposizione di studenti, docenti e personale Ata, ma essendo queste spesso chiuse non permettevano di utilizzare i defibrillatori in ogni momento. In caso di malore domenicale nei pressi dei plessi scolastici non sarebbe stato possibile usare il Dae, perché chiuso all'interno. Abbiamo quindi pensato di spostarli fuori dai luoghi pubblici: Comuni, scuole, centri sportivi... Nel corso degli anni ci siamo resi conto che gli atti vandalici nei confronti dei defibrillatori si sono quasi azzerati quindi abbiamo pensato che fosse il momento giusto per compiere questo passo".