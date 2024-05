Il primo incontro si è tenuto lo scorso 8 maggio. Ma ce ne sono in programma altri tre: il 15, 22 e il 29 maggio. Parliamo del ciclo di incontri gratuiti per gli anziani e per i caregiver, ovvero le persone che si prendono cura di loro. Gli incontri sono in programma a Bellusco, nei locali del comune, in piazza Fratelli Kennedy.

A Bellusco proseguono gli incontri gratuiti per anziani e caregiver

Come detto, dopo il primo appuntamento dedicato ai cambiamenti dell'età anziana, a come riconoscerli e affrontarli per mantenere un invecchiamento attivo che si è tenuto lo scorso mercoledì 8 maggio, le prossime date sono i mercoledì 15, 22 e 29 maggio, sempre alle ore 17.30.

Mercoledì 15 maggio Roberto Vaghi, assistente sociale, interverrà sul tema “La tutela della persona anziana e fragile”, mentre mercoledì 22 maggio la dottoressa Gabriella De Falco, medico geriatra, parlerà de “La persona anziana con demenza”.

Infine, mercoledì 29 maggio Francesco Di Stefano, infermiere, concluderà il ciclo dedicando l'ultimo incontri al “ruolo del caregiver con la persona anziana”.

Realizzato da

Gli incontri, totalmente gratuiti e ad accesso libero, fanno parte del progetto Rigenerare la partecipazione, realizzato dalle cooperative L'Arcobaleno e Sociosfera, in collaborazione con Consorzio Farsi Prossimo, e Fondazione Maria Bambina. Le cooperative L'Arcobaleno e Sociosfera – entrambe socie di Consorzio Farsi Prossimo – gestiscono sul territorio il Centro Diurno Integrato e gli appartamenti del Centro Maria Bambina.

L’obiettivo generale del progetto Rigenerare la partecipazione consiste nel contribuire ad aumentare la capacità del territorio belluschese di intercettare e rispondere ai bisogni delle persone anziane, anche fragili e a rischio isolamento, e delle persone che vivono con demenza attraverso l’implementazione di servizi ed iniziative di sensibilizzazione della comunità.

Tra le attività previste dal progetto ci sono: gruppi di auto-mutuo aiuto per famigliari, formazione per volontari, attività di gruppo motorie ed educative, incontri informativi per la popolazione, interventi individuali e famigliari di supporto con il coinvolgimento di educatori, infermieri, fisioterapisti e terapisti occupazionali.

Il ciclo di incontri dedicati ad anziani, familiari e caregiver è una delle azioni previste dal progetto Rigenerare la partecipazione, realizzato tramite Consorzio Farsi Prossimo dalle sue cooperative L'Arcobaleno e Sociosfera grazie ai contributi provenienti dalla Rete RIUSE, la rete che gestisce la raccolta, il recupero e la vendita degli abiti usati conferiti nei cassonetti gialli marchiati Caritas: i ricavi della filiera del recupero di questi abiti, infatti, servono proprio a finanziare progetti sociali a favore di persone in difficoltà, e Rigenerare la partecipazione è uno di questi.