A Bellusco un tour guidato alla scoperta del Parco dell'Acqua in via di realizzazione

A Bellusco un tour guidato per scoprire il nuovo Parco dell'Acqua in via di realizzazione. L'appuntamento è fissato per sabato 20 maggio 2023, quando i cittadini potranno scoprire i segreti della struttura in compagnia dei tecnici del Comune e di BrianzAcque.

Appuntamento alle 10.30

L'appuntamento è fissato per sabato 20 maggio alle 10.30, al parcheggio di piazza Primo Levi. Tutti gli interessati, accompagnati da tecnici del Comune di Bellusco e di BrianzAcque, potranno osservare da vicino i passaggi che porteranno alla realizzazione del nuovo Parco dell'Acqua, i cui lavori di costruzione hanno preso il via qualche settimana fa.

"Sarà possibile vedere da vicino questa importante opera che sta nascendo e che prevede la realizzazione di un'area per il contenimento delle acque meteoriche e la valorizzazione naturalistica dei luoghi - si legge in una nota stampa diramata da BrianzAcque - Verranno realizzate nuove piantumazioni, un sentiero e una migliore permeabilità dei suoli".

La visita è aperta a tutti e non è necessaria la prenotazione. Per l'accesso all'area sono consigliate scarpe antinfortunistiche e, in via del tutto eccezionale, scarponcini da montagna.

Un'opera di grande importanza

Come detto, sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione della nuova struttura, che prenderà forma in località San Martino e che avrà un impatto molto importante su tutto il territorio.

"Si tratta di un nuovo giardino pubblico che nascerà dalla riqualificazione di un’area urbana marginale e che sarà di aiuto nel risolvere le criticità dovute ad allagamenti ed esondazioni, ma che offrirà anche spazi di aggregazione e di socializzazione per la comunità - spiegano il sindaco Mauro Colombo e l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Misani - Le risorse destinate a quest'opera, pari a 982.000 Euro, provengono da un contributo del Ministero dell'Interno per la messa in sicurezza del territorio per rischio idrogeologico, a seguito della presentazione da parte del Comune del progetto".

L'intervento ha come obiettivo principale la manutenzione e il ripristino del reticolo idrico del ramo vecchio del torrente Cava, in prossimità dell'isola ecologica, che si presenta nella sua quasi totalità non funzionante, congiuntamente alla creazione di nuovi fossi colatori per il deflusso delle acque piovane provenienti dalla SP 177 e dai terreni agricoli a Nord, in territorio di Sulbiate, sempre meno permeabili e che negli ultimi tempi hanno perduto quell'attenta conduzione agricola che manteneva le adeguate pendenze dei terreni e i naturali scoli. Questi nuovi fossi colatori convoglieranno poi in un'area di esondazione che, in caso di forti piogge, bombe d'acqua ed eventi atmosferici abbondanti, potrà fungere da volano, in collegamento con il reticolo del rio Cava per drenare così l'acqua raccolta.