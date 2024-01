A Bernareggio un pranzo di solidarietà per sostenere progetti di adozione a distanza

A Bernareggio si è tenuta la terza edizione di “Pranziamo insieme”, un pranzo solidale organizzato nell'ambito dell'iniziativa “Solidarietà con Gusto” che sostiene i progetti di adozione a distanza e cooperazione nei Paesi in via di sviluppo realizzati dai cittadini bernareggesi.

L’evento è il risultato di una lunga e virtuosa collaborazione tra il Comune di Bernareggio e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, che, per l’occasione, si è occupata dell’allestimento e della realizzazione di un ricco menù.

“Pranziamo Insieme nasce come momento di accoglienza e condivisione per la comunità, per conoscersi e fare rete partendo dal valore conviviale della tavola. Negli ultimi anni, all’aspetto di comunanza, si è aggiunto quello solidale, devolvendo il ricavato del pranzo a una causa sociale"