A Besana arriva l'illuminazione a led: farà bene all'ambiente e al portafoglio

L'illuminazione pubblica a Besana in Brianza diventa "verde". E' il frutto della collaborazione tra il Comune ed Hera Luce.

Oltre 2 mila lampioni riqualificati

Verranno riqualificati 2 mila e 87 corpi illuminanti con nuova tecnologia a led, che garantiranno un risparmio energetico del 71 per cento e la riduzione delle emissioni inquinanti per circa 346 tonnellate di anidride carbonica ogni anno. Sono questi i dati principali del progetto di riqualificazione energetica progettato da Hera Luce per il Comune di Besana in Brianza: un completo restyling della durata di circa 11 mesi che coinvolgerà tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale.

Oltre alla sostituzione dei punti luce si procederà con l’installazione di 41 nuovi apparecchi, il rifacimento di tutti i quadri elettrici esistenti, l’implementazione di un sistema di telecontrollo per consentire una più efficiente gestione dell’illuminazione anche da remoto e l’installazione di più di 190 sostegni tra pali riqualificati e nuovi.

Nuova luce che fa bene all'ambiente

Le nuove luci permetteranno ogni anno di risparmiare oltre 858.000 kWh, pari al consumo medio di 318 famiglie, che corrispondono a una diminuzione del consumo di energia del 71 per cento rispetto allo stato attuale. Anche le emissioni inquinanti diminuiranno drasticamente con una stima di 346 tonnellate di anidride carbonica all’anno risparmiate all’atmosfera.

Le nuove installazioni non sono però positive solo per l’ambiente, infatti, la diminuzione delle emissioni non preclude l’efficienza luminosa degli impianti, anzi, la migliora nettamente. Il led permette un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di confort visivo, incrementando la percezione dei colori: queste caratteristiche contribuiranno a garantire maggior sicurezza e il corretto livello d’illuminamento, specificano da villa Borella La nuova illuminazione di Besana in Brianza è un progetto perfettamente allineato con le strategie del Green Deal Europeo e contribuisce concretamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, grazie all’implementazione di un modello di illuminazione pubblica green e completamente circolare. I materiali utilizzati, infatti, potranno essere recuperati e rigenerati alla fine del ciclo di vita dell’impianto.

La soddisfazione del sindaco

Per Besana in Brianza inizia una nuova era. Dopo anni di immobilismo, e con una rete dell'illuminazione pubblica obsoleta e non performante, portiamo Besana all'avanguardia anche in questo campo. Ci vorrà quasi un anno per completare l’intero intervento, ma avremo un servizio migliore ad un costo inferiore, grazie al risparmio delle lampade a led, ha commentato il sindaco Emanuele Pozzoli.



Canali di contatto di Hera Luce

Si ricorda che, per effettuare segnalazioni di malfunzionamenti o guasti agli impianti di illuminazione pubblica o semaforici gestiti da Hera Luce, il nuovo numero verde è l’800.498.616: gratuito da rete fissa e mobile, è attivo tutto l’anno 24 ore su 24, 7 giorni su 7.