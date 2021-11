A Besana il lavoro c'è: «Si contano più di cento posti vacanti...». Ecco dove sono

Occupazione

Lo dice il vicesindaco Ermo Gallenda e le offerte trovate nelle varie agenzie per il lavoro gli danno ragione

«La struttura produttiva besanese è in salute», tanto che «ci sono parecchie richieste di personale che purtroppo rimangono inevase per mancanza di qualifiche adeguate o di personale vero e proprio». Il vicesindaco di Besana in Brianza Ermo Gallenda lo mette nero su bianco sull’ultimo numero dell’informatore comunale.

Il lavoro non manca

Vicesindaco Gallenda, non è troppo ottimista?

«Niente affatto - ha assicurato il lumbard - Lo verifico tutti i giorni con gli imprenditori iscritti come me a Confindustria, lo stesso tramite rapporti di amicizia. Non è vero che manca il lavoro; ci sono settori in difficoltà, ma anche tante imprese pronte ad assumere: da una rapida stima, a Besana si contano più di un centinaio di posti vacanti. Io stesso non riesco a trovare una decina di dipendenti dei quali avrei bisogno (Gallenda è titolare della «Tecnorobot», azienda di Sulbiate specializzata in impianti robotizzati, ndr)».

«Oltre un centinaio di posti vacanti»

In effetti, effettuando una rapida ricerca tra le offerte pubblicate da diverse agenzie per il lavoro su internet, siamo rimasti piacevolmente stupiti dalla lunga lista di opportunità messe in «bacheca» da aziende della città. Opportunità che, c’è da premetterlo, riguardano in particolar modo alcune figure, legate al mondo dell’industria e degli alimentari. Ve ne offriamo un veloce riassunto: un’iniezione di fiducia per chi è in cerca di un’occupazione e una fotografia delle vie d’accesso al mercato del lavoro utile ad orientare le scelte dei più giovani.

Il ruolo fondamentale della scuola

Gallenda, a suo parere come si potrebbe oliare il meccanismo che fa incontrare domanda e offerta?

«La scuola è fondamentale per preparare le figure delle quali si ha davvero bisogno. Un bell’esempio è arrivato ultimamente dalla Ocv Italia che ha finanziato la nuova aula didattica per il corso di operatore meccanico di In-Presa, a Carate». (Anche la Tecnorobot ci ha messo del suo, fornendo alla fondazione «Clerici», gestore della scuola civica professionale di via Garibaldi, un impianto robotizzato per formare operatori specializzati, ndr).

Ecco dove inviare i curricula

«Adecco» cerca per un’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso un impiegato per l’ufficio contabilità: è richiesta un’esperienza di 4 o 5 anni.

«LinkedIn» un sistemista a tempo pieno per la E.D.P. Project S.r.l. di via Santa Caterina: il candidato dovrà occuparsi della realizzazione, monitoraggio e assistenza di reti; installazione, configurazione e assistenza server fisici e virtuali, computer, periferiche e dispositivi di rete; gestione e amministrazione di soluzioni per la sicurezza e il salvataggio dei dati.

La filiale di Vimercate di «Orienta Spa» seleziona per un’azienda besanese specializzata nella progettazione di caldaie industriali un progettista junior che si occuperà di progettazione meccanica, dimensionamento degli impianti, esecuzione dei progetti assegnati e gestione della documentazione. E’ necessario avere esperienza sul campo ed aver conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica o il diploma di Perito Meccanico.

La «BTW Informatica S.r.l.» di via Moneta ha una posizione aperta per un consulente senior che abbia esperienza in ambito SAP Business One.

«Manpower» cerca un attrezzista trance per una multinazionale del settore metalmeccanico. E’ richiesta formazione scolastica tecnica, conoscenza del disegno tecnico, delle principali macchine utensili, di stampi transfer e progressivi.

Aaa magazziniere cercasi da «Adecco» per una multinazionale locale oltre che due capi turno fibraggio e bobinatura con esperienza di almeno 5 anni in aziende che lavorano su ciclo continuo, disponibili a lavorare su turni a ciclo continuo dal lunedì alla domenica con riposi infrasettimanali. La medesima disponibilità è richiesta al manutentore meccanico con esperienza di minimo 3 anni nella manutenzione meccanica di macchinari industriali.

Serve un educatore socio sanitario in una rsa besanese: lo cerca la filiale di Seregno di Etjca Spa. Sul piatto c’è un contratto iniziale a tempo determinato di un anno, per 38 ore settimanali.

Lantech Longwave di via Garibaldi offre un posto da Software Developer Engineer nell’ambito della cybersecurity. E’ richiesta la laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni o Informatica, in Informatica, in Sicurezza dei Sistemi o cultura equivalente, oltre che un’ottima conoscenza della lingua inglese.

«Oggi Lavoro Srl», filiale di Monza, ha un’offerta per un operaio di produzione, addetto alle macchine per il taglio della carta, disponibile su 3 turni.

Il punto vendita Iperal di Valle Guidino assume invece un salumiere, un macellaio, un addetto al reparto salumi e formaggi panetteria, un apprendisti barista.