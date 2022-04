A Biassono arriva il Festival Internazionale del Gusto

evento

Tre giornate nel fine settimana in largo Pontida con spettacolo di fontane danzanti organizzate da "Tipico Eventi".

Tipico Eventi arriva a Biassono con il nuovissimo format “Festival Internazionale del Gusto”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico, attraverso specialità e prodotti nazionali e internazionali di grande qualità.

Tre giornate all’insegna della convivialità e della scoperta della cultura culinaria della nostra terra e non solo. E per l’occasione agli ospiti sarà regalato il grande spettacolo delle fontane danzanti. L'evento è in programma nel fine settimana (8, 9 e 10 aprile) a Biassono, presso Largo Pontida. Il venerdì dalle 18 a mezzanotte, il sabato dalle 11 a mezzanotte e la domenica dalle 11 alle 22.30 con ingresso gratuito. L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Biassono.

Cosa aspettarvi

I migliori street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione delle più buone birre artigianali, una comoda area tavoli, banchi di prodotti enogastronomici, insieme a hobbisti e artigiani. E come detto il fantastico spettacolo di fontane danzanti, un gioco di luci, acqua e colori a tempo di musica.. da togliere il fiato: "Venerdì alle 22 vi regaleremo qualcosa di davvero magico" spiegano gli organizzatori del Festival Internazionale del Gusto. E ancora: concerto dal vivo della Tribute Band Max Mania, sabato alle 21.30 ed esibizione dei più bravi artisti di strada durante la giornata di domenica per tutti i piccoli ospiti. "Per rimanere aggiornati seguite l’evento ufficiale su Facebook: Biassono - Festival Internazionale del Giusto & spettacolo fontane danzanti oppure trovate l’evento direttamente sulla pagina “Tipico Eventi” concludono gli organizzatori.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 5 aprile 2022.