A Biassono il confronto sul futuro del commercio

A Biassono un confronto sul futuro del commercio.

Incontro sul futuro del commercio

Un momento di confronto dedicato allo sviluppo economico e commerciale del territorio. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico “Territorio e Regione a confronto: strategie per lo sviluppo commerciale”, in programma domani, martedì 8 aprile, alle ore 20.45, presso la Sala Civica Carlo Cattaneo di Biassono, in via Pietro Verri 14. L’iniziativa vedrà la partecipazione del consigliere regionale Fabrizio Figini, del sindaco di Carate Brianza Luca Veggian, anche segretario provinciale di Forza Italia Monza e Brianza, e di Alessandro Fede Pellone, direttore generale di Confcommercio Monza e Brianza.

Le azioni promosse da Forza Italia

Durante la serata si discuterà delle strategie per il rilancio e lo sviluppo del commercio locale, con un focus particolare sui Distretti del Commercio e sulle azioni promosse da Forza Italia a sostegno delle attività del territorio. L’incontro sarà anche un’occasione di dialogo diretto con il mondo imprenditoriale locale. È infatti previsto uno spazio di ascolto dedicato ai commercianti e ai rappresentanti delle attività presenti, che potranno portare contributi, richieste e proposte per affrontare le sfide del settore e valorizzare il tessuto economico locale. L’evento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’opportunità per approfondire il rapporto tra istituzioni e sistema delle imprese.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 7 aprile 2026.