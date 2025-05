A Biassono la partenza della 15esima tappa del Giro-E

Domani, giovedì 29 maggio 2025, Biassono ospiterà la partenza della 15esima tappa del Giro-E: piazza Italia accoglierà il Green Fun Village dalle 9 alle 15.30. Per l'occasione saranno organizzate delle visite guidate presso il Museo Civico "Carlo Verri" a cura degli studenti della scuola media "Pietro Verri".

Il Giro-E

Il Giro-E è una competizione ciclistica che utilizza biciclette elettriche e segue lo stesso percorso del Giro d'Italia. La gara si articola in 20 tappe con percorsi che vanno dai 30 agli 85 chilometri al giorno. Grazie alle biciclette elettriche, anche i ciclisti amatoriali possono affrontare le stesse salite che normalmente sono riservate ai professionisti del Giro d'Italia. La competizione include anche prove a cronometro, che vengono però trasformate in prove di regolarità, e i partecipanti gareggiano divisi in squadre. Durante le tappe, la maggior parte del percorso viene affrontata pedalando tutti insieme in gruppo. Lungo il tragitto sono previste prove speciali e di regolarità che le squadre devono completare. Ogni tappa si conclude con uno sprint dimostrativo riservato ai capitani delle varie squadre prima del traguardo.

Come cambia la viabilità

Nel centro cittadino sono previste importanti modifiche alla circolazione e alla sosta per permettere lo svolgimento della manifestazione sportiva "Giro d'Italia E". Oggi, mercoledì 28 maggio, dalle 18 a giovedì 29 maggio alle 20, in Largo Pontida saranno chiusi al traffico e alla sosta i parcheggi situati nella parte sud, vicino ai servizi pubblici. Le auto parcheggiate verranno rimosse. Mercoledì 28 maggio, dalle 16 a giovedì 29 maggio alle 20, diverse zone del centro saranno completamente chiuse al traffico e alla sosta, con rimozione forzata dei veicoli: piazza Italia sarà completamente inaccessibile. Chi arriva da via Cesana e Villa dovrà proseguire obbligatoriamente dritto, senza poter svoltare verso la piazza. Via Matteotti, nel tratto tra via Cesare Battisti e via Cesana e Villa, sarà chiusa. Chi arriva dall'incrocio con via Cesare Battisti dovrà obbligatoriamente svoltare a sinistra. L'area parcheggio all'incrocio tra via Europa e via Locatelli sarà interdetta. In via Cesana e Villa non si potrà parcheggiare negli stalli riservati alla ricarica delle auto elettriche.

Giovedì 29 maggio, dalle 6 alle 24

Le restrizioni si estendono ad altre zone: via degli Artigiani chiuso il parcheggio di fronte al civico 5. Via Trento e Trieste: completamente chiusa dal piazza Italia fino a via Matteotti, compresi tutti i parcheggi tra i civici 16 e 32. Chi arriva dall'incrocio con via Matteotti dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra. Largo Pontida sarà completamente interdetto al traffico e alla sosta. Chiuso anche il parcheggio di via Trento e Trieste tra i civici 15 e 19.

Giovedì 29 maggio, dalle 6 alle 14

Divieto di sosta (con rimozione forzata) in altre zone del centro: tutti i parcheggi di via San Martino, i parcheggi di piazza San Francesco tra i civici 49-46 e 42-40. I parcheggi di via Ansperto da Biassono tra i civici 6-16 e quello di fronte al civico 44.

Giovedì 29 maggio, dalle 13 alle 16

Sospensione temporanea della circolazione lungo tutto il percorso e per la durata della competizione sportiva (ad esclusione dei veicoli adibiti a scorta tecnica, stampa, veicoli a supporto degli atleti e veicoli di soccorso).

