L'idea alla base del corso e quindi l'obiettivo primario è quella di fornire ai delegati sindacali presenti nelle aziende della Brianza le competenze utili a intercettare le difficoltà o gli stati di disagio dei lavoratori, così come gli strumenti per fare il "primo passo" verso la persona in difficoltà e indirizzarla poi ai professionisti del territorio. I delegati sindacati infatti, al giorno d'oggi, non si trovano più solamente a rispondere a dubbi e incertezze relativamente a contratti, permessi, ferie e buste paga da controllare. Gli strascichi di una crisi economica mai superata, la pandemia che ha drammaticamente aggravato vulnerabilità già presenti e l'inflazione che erode salari e che incide sulla quotidianità dei lavoratori hanno infatti spostato le richieste dei lavoratori sul versante sociale. Problemi ad arrivare a fine mese, richieste legate a disabilità e dipendenze, la piaga del gioco d'azzardo e problemi di salute mentale sono sempre più diffusi: i delegati di Cgil, Cisl e Uil si trovano quindi a dover orientare i lavoratori e le lavoratrici sempre più spesso su richieste che esulano il contratto di lavoro, ma che hanno a che fare con altre sfere di vita delle persone, alle volte intime e personali.

A Biassono la quarta edizione del corso “Delegati e Antenne sociali”

Ecco perché da alcuni anni, Cgil, Cisl e Uil della Brianza investono nella formazione dei propri delegati per fornire loro anche competenze in ambito sociale, così da dotare i rappresentanti dei lavoratori di strumenti e informazioni utili a orientare i lavoratori in situazione di disagio. Formazione che è partita negli ultimi giorni anche a Biassono con la quarta edizione del corso "Delegati e Antenne sociali" alla presenza di 30 delegati di aziende del territorio e antenne sociali provenienti dal mondo del volontariato.

La prima giornata, aperta dai saluti iniziali dei segretari delle tre organizzazioni, è stata dedicata all'instaurazione di una relazione d'aiuto efficacie con l’intervento della formatrice Anna D'Amato, filosofa e counselor: i delegati hanno potuto ragionare insieme su cosa significhi mettersi a disposizione dell'altro in modalità non giudicante, a tendere una mano verso un collega in difficoltà, a instaurare una relazione di aiuto leggera e una modalità di ascolto attivo.

La visita ai servizi territoriali

Le 5 giornate successive saranno dedicate alla visita ai servizi territoriali competenti rispetto a temi sociali e di salute emergenti: Servizi Dipendenze (SerD e Noa ), servizi della salute mentale (CPS), rete anti violenza (Artemide, CADOM).