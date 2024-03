A Biassono l'ultimo cantiere per l'ammodernamento dell'acquedotto: ecco le zone interessate

A Biassono, dall’8 aprile, in via Parco, apre l’ultimo cantiere di ammodernamento acquedotto che interesserà via Parco. I lavori dureranno fino a giugno. Predisposto percorso alternativo per il collegamento Est-Ovest

A Biassono l'ultimo cantiere per l'ammodernamento dell'acquedotto

Proseguono secondo i tempi previsti i lavori Pnrr di BrianzAcque per l’ammodernamento dell’acquedotto pubblico di Biassono. L’ultimo step dell’intervento da oltre 1 milione, che interessa la frazione di San Giorgio, si avvia verso le fasi conclusive. Entro fine mese le ruspe lasceranno via Regina Margherita e la strada verrà definitivamente riaperta. Quindi, il cantiere per la sostituzione delle vecchie reti idriche riprenderà lunedì, 8 aprile in via Parco con la chiusura del tratto compreso tra via Brenno e via Regina Margherita, sino alla fine dei lavori prevista per gli inizi di giugno.

La viabilità alternativa

La chiusura dell’arteria, necessaria per l’esecuzione delle opere, è stata concordata con l’Amministrazione Comunale, con la Polizia Locale e con le imprese impegnate nella riqualificazione dell’Autodromo di Monza così da consentire la continuità dei due cantieri. Il percorso viabilistico alternativo per il collegamento Est (Lesmo/Peregallo/S.Giorgio) - Ovest (Biassono/SP6) prevede il passaggio da via Madonna delle Nevi, via Pessina e via Volta.