A Birone, nuova pavimentazione sulla piazza della chiesa

Riqualificazione nella piazza della chiesa di Birone, frazione di Giussano: in arrivo una nuova pavimentazione e nuovi posti auto.

Lavori per 100mila euro

Interventi di riqualificazione sula piazza della chiesa a Birone e parcheggi in via Leopardi: nelle prossime settimane partiranno i lavori di manutenzione straordinaria che prevedono un investimento complessivo pari a 100mila euro. Verrà realizzato il completo rifacimento della pavimentazione ammalorata, la riorganizzazione delle aree esistenti e l’incremento degli stalli di sosta.

Intervento realizzato dopo la mozione di Forza Italia

I lavori fanno seguito ad una mozione approvata dal Consiglio comunale presentata dalla consigliera d Forza Italia consigliera Arianna Turati, lo scorso dicembre.

«Interveniamo su uno degli spazi centrali della frazione, con un obiettivo molto chiaro: sistemare la pavimentazione oggi ammalorata e aumentare in modo ordinato e funzionale i parcheggi a servizio dell’area, migliorandone sicurezza e vivibilità complessiva» ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Giacomo Crippa.

Pavimentazione e parcheggi

La piazza antistante la Chiesa è uno dei principali punti di aggregazione del quartiere, che attualmente presenta criticità legate sia al degrado della pavimentazione sia alla carenza di spazi di sosta regolamentati. Oltre alla nuova pavimentazione e ai parcheggi è prevista anche la realizzazione di un muretto in mattoni in continuità con quello già presente, che separerà l’ area verde dalla sede stradale.

«Questo intervento sulla Piazza della Chiesa di Birone nasce da un preciso impegno approvato dal Consiglio attraverso una specifica mozione – ha spigato il sindaco Marco Citterio – Si tratta di un progetto che risponde a esigenze concrete del territorio così da rendere tutta l’area più ordinata e fruibile».

Scopo dell’Amministrazione è infatti quello di mettere in sicurezza e riqualificare la pavimentazione, incrementare i parcheggi e migliorare il decoro urbano.