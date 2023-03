A Bovisio è in servizio la nuova pediatra. Varedese, 36 anni, specializzata in malattie metaboliche. Prende in posto del dottor Rolando Torre

In servizio la nuova pediatra

Varedese, 36 anni, mamma di due bambine e specializzata nel campo della nutrizione. E’ la nuova pediatra Francesca Bonarrigo che dal 1 marzo è entrata ufficialmente in servizio al posto del dottor Rolando Torre, andato in pensione. La dottoressa ha assunto un incarico provvisorio e continuerà a ricevere i piccoli pazienti del suo predecessore nell’ambulatorio di via Cantù a Bovisio Masciago. Alcune famiglie hanno già avuto modo di conoscerla perché nel mese di febbraio si è resa disponibile gratuitamente per visite e consulti.

"Ho dovuto assentarmi qualche giorno a causa di problemi di salute e per le visite mi hanno dato una mano le altre pediatre del territorio, sono state fantastiche" ha voluto sottolineare la dottoressa Bonarrigo.

Specializzata in malattie metaboliche

Dopo la laurea all’Università degli Studi di Milano si è specializzata al Policlinico nell’ambito delle malattie metaboliche.

Sono molto interessata al campo della nutrizione e ai problemi alimentari che sono comunque frequenti anche nei bambini – ha spiegato – io non dico mai che metto a dieta, semmai cerco di dare alcune indicazioni su una corretta alimentazione, del resto siamo quello che mangiamo

Diventare pediatra era il suo sogno fin da bambina:

"Volevo fare questo mestiere da quando avevo 6 anni e a trasmettermi questa passione è stata proprio la mia pediatra, la dottoressa Buzzi, neonatologa all’ospedale di Desio" ha confidato Bonarrigo.

Il lavoro come vocazione

Per lei il lavoro è una vocazione:

Spesso sento dire che il pediatra non fa niente perché ha poche ore di ambulatorio al giorno ma se il lavoro è fatto con passione non è così. Se ho tante visite allungo l’orario e poi ci sono le email e le telefonate a cui rispondere, alcune non riguardano solo richieste inerenti qualche malattia dei figli ma sono mamme che hanno bisogno di un supporto, magari perché stanno allattando e vanno sostenute. Il pediatra non accoglie solo il piccolo paziente ma anche tutta la famiglia e si sente parte di essa.

Prima di Bovisio ha girato vari ambulatori

Conclusi gli studi, la dottoressa ha iniziato a girare vari ambulatori pediatrici milanesi e brianzoli. E’ stata a Cinisello Balsamo, Agliate, Sesto San Giovanni, Mariano Comense. In ogni luogo dove ha prestato servizio ha lasciato un pezzettino di cuore.

A Cinisello sono stata 9 mesi, ed è stato proprio un bel percorso – ha notato – Sto conservando tutte le lettere e i messaggi che mi hanno scritto le mamme.

Il dottor Torre in pensione

Sollevato di essere riuscito a garantire la continuità del servizio con un sostituto, il dottor Torre è andato in pensione tranquillo: