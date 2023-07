A Bovisio la Messa per padre Monti, nato 198 anni fa. Questa mattina, lunedì, erano presenti alla celebrazione i responsabili della Congregazione provenienti da diversi continenti

I responsabili della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione provenienti da diversi continenti si sono ritrovati questa mattina, lunedì 24 luglio, in chiesa San Pancrazio a Bovisio Masciago. L’occasione è stata la celebrazione della Messa per commemorare il 198esimo anniversario della nascita del Beato Luigi Monti, che nacque a Bovisio il 24 luglio 1825 e ci visse per 26 anni prima di fondare la congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione

Nel 2025 il bicentenario

Durante la celebrazione è stato ricordato che sono in corso i preparativi per le celebrazioni del bicentenario della nascita del beato, che culmineranno nel 2025.

"Voi siete gli eredi del suo messaggio, qui nel luogo dove è nato e ha ricevuto il Battesimo. Qui è nato il sogno di santità di padre Monti, qui ha accolto in casa un gruppo di giovani che vivevano con entusiasmo la fede. Lasciamoci ispirare dallo spirito di quegli anni di vita santa" è stato il messaggio ai fedeli durante l’omelia.

Dopo la Messa, i sacerdoti e i parrocchiani si sono riuniti intorno al fonte battesimale per il momento simbolico del ricordo del Battesimo.