A Bovisio Masciago apre le porte la Casa dei saggi. Inaugurati questa mattina, sabato, gli appartamenti che ospiteranno sette anziani nell’ala ristrutturata della ex Asl di via Cantù grazie a fondi Pnrr

Appartamenti per favorire l'autonomia

Appartamenti destinati agli anziani attrezzati con dotazione strumentale e tecnologica, situati vicino al centro cittadino e collegati alla rete dei servizi sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale. Così gli anziani potranno continuare a vivere in un contesto il più possibile famigliare ma costantemente assistiti.

L'inaugurazione

E’ stata inaugurata questa mattina, sabato 1 febbraio, la Casa dei saggi, un complesso abitativo realizzato in un’ala del distretto sanitario di via Cantù a Bovisio Masciago. Il progetto è stato possibile grazie ai fondi del Pnrr finalizzati all’autonomia degli anziani non autosufficienti, stanziato a favore dell’Ambito di Desio che comprende i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo.

Il coinvolgimento del Consorzio Desio Brianza

La parte operativa del progetto è stata affidata al Consorzio Desio Brianza che ha realizzato quattro appartamenti in grado di ospitare complessivamente 7 anziani residenti nei Comuni dell’ambito, gli ingressi - i primi nelle prossime settimane - vengono valutato da un’équipe in collaborazione con Asst.

Assistenza continuativa

Alcuni operatori si occupano dell’assistenza per rispondere ai bisogni di ogni singolo anziano. Inoltre gli ospiti degli alloggi potranno indossare uno speciale bracciale per la teleassistenza: il dispositivo monitora costantemente i parametri vitali, è dotato di un pulsante di emergenza ma attiva automaticamente una segnalazione d’allarme in caso di caduta.

Il taglio del nastro

All’inaugurazione erano presenti i sindaci di Bovisio Masciago Giovanni Sartori, di Cesano Maderno Gianpiero Bocca e di Nova Milanese Fabrizio Pagani, gli assessori di riferimento per il progetto nei vari Comuni, rappresentanti dell’Ambito di Desio e del Consorzio Desio Brianza. Nel 2022 l’Amministrazione di Bovisio si era proposta di ospitare il progetto negli spazi inutilizzati del distretto sanitario di via Cantù con l’allora assessore Simone Carcano, ora, completata la ristrutturazione, il taglio del nastro.

Gli interventi delle autorità

A fare gli onori di casa prima del taglio del nastro, il sindaco Sartori:

«E’ un’operazione importante -ha premesso - ringrazio tutti coloro che a vario titolo si sono impegnati per arrivare a questo risultato».

L’attuale assessore ai Servizi sociali di Bovisio Masciago, Luca Zanierato, si è aggiunto ai ringraziamenti:

«Ora non ci rimane che lavorare al meglio anche nel continuo di questo progetto».

Ringraziamenti anche da parte di Agata Dalò, vicesindaco a Limbiate e presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’Ambito di Desio.

«E’ un progetto che va continuato e nel quale noi crediamo fermamente. Non è solo un’opera edilizia ma un segno tangibile della volontà di migliorare la qualità della vita delle persone più fragili, mettendo al centro le loro necessità».

Giuseppe Lissoni, presidente del Consorzio Desio Brianza, ha evidenziato il carattere innovativo della proposta:

«Speriamo che questo progetto sia il primo di una serie, è un dopo di noi prima di noi, ce l’abbiamo messa tutta e andremo avanti ancora così».

I fondi Pnrr

Con 1,2 milioni di fondi Pnrr è previsto anche un altro progetto di autonomia agli anziani rivolto a 43 persone che potranno beneficiare dei servizi di assistenza domiciliare e servizi tecnologici innovativi per avere una risposta più efficace ai loro bisogni. Il rinfresco dopo l’inaugurazione è stato curato dalla rete Tiki Taka che porta avanti un progetto di inclusione lavorativa.