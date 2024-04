A Bovisio Masciago in cammino per la prevenzione. Circa duecento persone hanno partecipato ieri, domenica, alla marcia dell'associazione Cuore di donna

Camminata per la prevenzione

Circa duecento persone hanno partecipato alla camminata "La prevenzione si fa strada" organizzata dall'associazione Cuore di donna, nata per sostenere chi affronta un tumore al seno e promuovere la prevenzione. Ieri mattina, domenica, la seconda edizione della manifestazione per le vie di Bovisio Masciago , partita dal parco di via Roma, con la finalità di lanciare un messaggio forte e chiaro riguardo la salute ed il benessere e per favorire la prevenzione.

Intervento su Oncologie e Alimentazione

Il Comune ha patrocinato la camminata che ha coinvolto alcune strade e parchi cittadini grazie all'aiuto della Polizia Locale e dei volontari della Protezione civile, oltre che della Croce Bianca di Cesano Maderno. In marcia le autorità locali, componenti e simpatizzanti dell'associazione ed ha preso parola anche la dottoressa Maugeri Maria Rosaria, specialista in Oncologia, Alimentazione e Dietetica, quindi sono state condivise alcune testimonianze di esperienze vissute. Alcuni clown della Croce rossa hanno allietato la mattinata. Il ricavato della manifestazione è stato devoluto all'associazione per attività di prevenzione, sensibilizzazione e mutuo aiuto.