A Bovisio popolazione ancora in calo. Più decessi e crollo delle nascite, nel 2021 sono nati solo 111 bebé, è il minimo storico

Popolazione in calo anche nel 2021. E’ quanto emerge dai dati dell’Ufficio anagrafe del Comune di Bovisio Masciago relativi all’anno appena concluso: si conferma dunque, ma con numeri più elevati, il trend del 2020 con meno residenti, si registrano un crollo delle nascite e un aumento dei decessi.

Decremento di 137 abitanti

Il decremento nel corso dell’anno appena passato è stato complessivamente di 137 abitanti: un dato dovuto al calo dei nuovi nati (111 bebé) e dall’aumento dei morti (173), con un saldo naturale negativo di 62 abitanti. Hanno contribuito al dato con segno meno anche i movimenti migratori: sono stati più i cittadini che hanno deciso di trasferirsi altrove (758) rispetto ai nuovi residenti (683). Il decremento è stato di 75 persone. Complessivamente dunque, la popolazione bovisiana che all’inizio del 2020 era arrivata a 17mila abitanti, è scesa ulteriormente: da 16.965 al 1 gennaio 2021 a 16.828 abitanti al 31 dicembre 2021. Rimane nettamente superiore il numero di femmine: 8.599 contro 8.229 maschi. Nonostante il calo di abitanti, si sono registrati 14 i nuclei famigliari in più, saliti così da 7.360 a 7.374.

Nascite al minimo storico

Nel 2021 le nascite hanno toccato il punto più basso della storia della città: sono venuti alla luce appena 111 bambini (54 maschi e 57 femmine), cioé 13 in meno rispetto al 2020 (erano stati 124) e 25 in meno rispetto al 2019 (136). In dieci anni i numeri dei bebé venuti alla luce si sono quasi dimezzati, visto che nel 2011 erano nati 203 pargoli. Inevitabilmente si è alzata l’età media della popolazione, che in vent’anni è salita di quattro anni: nel 2002 la maggior parte dei residenti aveva 40,4 anni mentre nel 2021 era 44,7. Anche per i decessi è stato registrato il numero più elevato di sempre. Nel 2021 i morti sono stati 173, quindi 12 in più rispetto al 2020 (161). Tornando indietro negli anni il numero cala a 128 nel 2019 e 132 nel 2018.

Diminuiti anche gli stranieri

In discesa anche il numero dei residenti di origine straniera, 54 in meno. La presenza di abitanti di altre nazionalità si aggira intorno al 9 per cento. Al 31 dicembre 2021 risultavano essere 1.521 mentre il 1 gennaio dello stesso anno erano 1.575 (in maggioranza femmine, 798 contro 723 maschi). La comunità più rappresentata è quella proveniente dalla Romania con 387 residenti, seguono Ucraina (157, di cui due terzi donne), Ecuador (103), Marocco (95), Albania (94).