Sono oltre 1800 le Unità Immobiliari raggiunte dalla fibra ottica FTTH nell’ambito del Piano BUL e del Piano Italia a 1 Giga

La fibra ottica ultraveloce di Open Fiber è adesso disponibile a Briosco. La società di telecomunicazioni mercoledì 17 dicembre nella sala consiliare di Briosco, alla presenza dell’amministrazione comunale e dei cittadini, ha illustrato i due piani di intervento realizzati nel comune.

A Briosco è arrivata la fibra ottica

Open Fiber infatti, in qualità di concessionaria del bando pubblico di Infratel Italia per la copertura delle ‘aree bianche’ nella regione Lombardia, ha consegnato a cittadini ed imprese di Briosco una rete FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), l’unica capace di abilitare tutti i servizi digitali di ultima generazione. Nel comune, nell’ambito del Piano Bul (Banda Ultra Larga), sono state connesse oltre 960 Unità Immobiliari attraverso un’infrastruttura che si è sviluppata per circa 7 chilometri con il 59% di essa che è stata realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti. La rete rimane di proprietà pubblica e viene gestita in concessione da Open Fiber per 20 anni.

Nel comune, inoltre, Open Fiber ha completato anche un secondo intervento nelle aree interessate dal ‘Piano Italia 1 Giga’ (zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s).

Il progetto

Il progetto rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e attuato da Infratel Italia. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70% del progetto, si aggiunge un ulteriore 30% finanziato da Open Fiber. In questo caso Open Fiber ha raggiunto con la rete FTTH ulteriori 490 civici (che corrispondono a oltre 900 Unità Immobiliari) per un totale di circa 14,5 chilometri di infrastruttura, con oltre il 60% di essa che è stata realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti.