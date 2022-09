A Briosco un corso di difesa gratuito per le donne

Un corso di difesa personale gratuito per le donne. Partirà a Briosco giovedì 29 settembre.

Violenza di genere in crescita

Su un totale di 263 omicidi volontari compiuti in Italia dal primo gennaio al 21 novembre 2021, 109 hanno riguardato donne. Di questi, 93 sono avvenuti in ambito familiare-affettivo e, in particolare, 63 per mano del partner o dell'ex partner. Numeri che in percentuale mostrano un aumento consistente delle vittime di genere femminile (+8 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo dicono i dati resi pubblici dal Ministero dell’Interno.

Dati drammatici che fanno ben comprendere l’importanza dell’iniziativa che partirà a breve a Briosco.

Otto lezioni gratuite

L’associazione sportiva Asco Promotion organizza un corso di difesa personale femminile nella palestra di via Marco Polo. Otto lezioni settimanali gratuite - ripetibili poi a cicli -, in programma il giovedì sera dalle 19,30 alle 20,30 con inizio il prossimo 29 settembre con il primo incontro di presentazione. Un’iniziativa che piace anche all’Amministrazione tanto che la Giunta Verbicaro ha concesso il patrocinio comunale. Per maggiori informazioni è possibile contattare il presidente dell’Asco Promotion, Giuseppe Pollastro, al telefonico 347-6121330.