A Busnago arrivano i "nonni vigili": l'ex comandante e l'ex agente... rientrano in servizio

A Busnago sono arrivati i "nonni vigili". L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione comunale vede, al momento, la presenza di due volontari per garantire ancora più sicurezza in paese e in particolare davanti alle scuole.

A Busnago arrivano i "nonni vigili"

Non sono due "nonni" qualunque, perché in servizio rientrano l’ex vigile urbano di Busnago, Antonio Minelli e l’ex comandante dei Carabinieri di Bellusco, Giuseppe Baldasarre, nato a Bari il 22 gennaio 1963 e ora residente a Busnago. Per quasi vent’anni ha prestato servizio in ben cinque Comuni del vimercatese: Bellusco, Cavenago, Sulbiate, Mezzago e Ornago. L'ex vigile Minelli, nato a Milano nel 1956 ha prestato ben 27 anni di servizio a Trezzo per concludere poi la sua carriera, trascorrendo 4 anni proprio a Busnago.

Obiettivo sicurezza

Ma quale sarà esattamente il loro ruolo? Tra i molti servizi a cui si dedicheranno ci sono l’aiuto per l’attraversamento pedonale dei bambini e dei ragazzi delle scuole, lo smistamento del traffico sempre sugli attraversamenti pedonali e, più genericamente, un controllo maggiore dell’area. Ovviamente sarà facile riconoscere i nonni vigili: entrambi saranno dotati dell’uniforme con cappello e giubbetto.

