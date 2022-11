A Caponago è tempo di... verza: grande successo per la serata della Banca del Tempo

Dopo due anni di sospensione causa Covid, la Banca del Tempo di Caponago è tornata in scena con "E' tempo di verza", iniziativa dedicata al piatto principe della tradizione brianzola invernale giunta quest'anno alla sesta edizione.

La manifestazione si è tenuta nel fine settimana nei locali dell'oratorio. Ottima la partecipazione del pubblico, che non ha voluto perdere l'appuntamento con una delle manifestazioni più sentite e, purtroppo, interrotte dalla pandemia. I volontari della Banca del Tempo si sono dati da fare non solo tra i fornelli, ma anche sul palco con canti e balli per animare una serata davvero molto partecipata che ha permesso di riscoprire la bellezza di stare insieme. Gran finale con l'estrazione della lotteria grazie ai premi offerti dai commercianti di Caponago.

Soddisfatti dell'ottimo successo gli organizzatori della serata che hanno così commentato:

"Sentirsi dire che era da molto tempo che le persone non provavano un’atmosfera così coinvolgente e divertente ad una cena popolare è stata il più grande ringraziamento che potevamo ricevere e la prova che eravamo riusciti a farcela. I nostri soci sono stati fantastici si sono impegnati tantissimo e hanno dato il loro meglio per realizzare questa manifestazione. Si ringrazia la parrocchia per concessione locali dell’oratorio, l'Amministrazione comunale per il patrocinio, la Banca BCC Milano di Caponago per il contributo donato per questo evento; i “pasticcieri” che ci hanno offerto dolci e torte, buonissimi; La Proloco per la collaborazione e aiuto preziosissimo, la Fonas, per l’utilizzo del materiale per la cena e tutti quelli che hanno partecipato così numerosi a questa serata"