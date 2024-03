A Caponago sbarca una stella di Hollywood

Visita del tutto inaspettata a Caponago. Patrick Dempsey, il celebre attore americano, è infatti stato avvistato nell’area industriale del paese, al confine con Agrate, nella giornata di oggi, venerdì 15 marzo.

Patrick Dempsey fa tappa a Caponago

Stando a quanto è stato possibile apprendere, la stella di Hollywood è stato ospite della "Intercos", l’azienda di cosmetica di via Marconi. Una presenza che, ovviamente, non è passata inosservata. Immediato il tam tam mediatico, specialmente tra gli ammiratori più giovani, che si sono riversati davanti ai cancelli dello stabilimento per riuscire a strappare una foto ricordo con Dempsey. L’attore, impegnato verosimilmente in questioni di carattere professionale legati a qualche campagna pubblicitaria, non si è tirato indietro e ha ricambiato l’affetto dei fan con sorrisi e saluti.

Stella di Hollywood

Stella del red carpet, 58 anni, è noto al pubblico del piccolo e del grande schermo principalmente per il ruolo ricoperto nella famosissima serie tv "Grey’s Anatomy", nella quale vestiva i panni del dottor Derek Shepherd. Interpretazione che gli ha successivamente permesso di sfondare ancor di più nel mondo del cinema. Dempsey è peraltro uno dei protagonisti di "Ferrari", il film uscito recentemente nelle sale cinematografiche che racconta il mito di Enzo Ferrari e del Cavallino Rampante. La celebrità, che solo qualche mese fa, era stata indicata dai tabloid americani come l’uomo più sexy del mondo non ha mai nascosto il proprio amore verso i motori e l’Italia.

Il legame con l'Italia

Pilota automobilistico provetto, nel 2013 aveva fondato una propria scuderia insieme all’amico Alessandro Del Piero. E in recenti interviste aveva confessato di voler prendere casa proprio nel nostro Paese. Lui stesso aveva escluso le grandi città: che la visita in Brianza non fosse solamente dovuta a impegni di lavoro?