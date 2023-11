A Carate Brianza 277mila euro per Ponte di Realdino

C'è anche il Ponte di Realdino a Carate Brianza tra i nove ponti oggetto di interventi di riqualificazione. L'intervento, previsto nel gennaio 2026, è reso possibile grazie ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia.

Per quanto riguarda l'infrastruttura caratese si tratterà di un intervento importante sugli elementi strutturali come spiega nel dettaglio il consigliere regionale Alessandro Corbetta.

“Tra i nove ponti che saranno riqualificati grazie ai fondi messi a disposizione da Regione Lombardia per la provincia di Monza e Brianza c’è anche quello della SP 6 che interferisce con il fiume Lambro nel comune di Carate Brianza, meglio noto come Ponte di Realdino . Il contributo regionale sarà infatti di 277mila euro e riguarderà il risanamento generale dell’infrastruttura intervenendo sugli elementi strutturali come: adeguamenti normativi sismici, impermeabilizzazione, scarico delle acque piovane, giunti di dilatazione, nuovi cordoli, asfaltatura e nuova segnaletica. Un intervento di manutenzione molto importante che il territorio si aspettava da tempo” - ha spiegato Corbetta.

“Grazie a questi lavori di consolidamento la Provincia potrà eseguire la necessaria manutenzione sui ponti di propria competenza beneficiando complessivamente di oltre 850mila euro per il triennio 2024-2026. Si tratta di una misura dal valore complessivo di 30,7 milioni di euro destinata a tutte le Province lombarde. Bene, quindi, Regione e Assessorato per aver messo a disposizione dei territori queste risorse per garantire maggiore sicurezza alle infrastrutture stradali in Brianza e in tutta la Lombardia”.