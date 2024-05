A Carate Brianza giornata di screening gratuiti per Psa e densità ossea

A Carate Brianza una giornata di screening gratuiti per la prevenzione del tumore alla prostata e dell'osteoporosi.

L'iniziativa, patrocinata dall'Amministrazione comunale, è promossa da Cancro Primo Aiuto e tenuta dai medici dell'ambulatorio polispecialistico di Medica Etica di Seregno.

La giornata di screening è in programma il prossimo sabato 25 maggio, presso la Sala 9 novembre 1989 al primo piano del Palazzo Comunale Nuovo con i seguenti orari: dalle 9 alle 12, 30 e dalle 13,30 alle 18.

prenotazioniscreening@comune.caratebrianza.mb.it

Gli screening consistono in test di Psa per gli uomini e densità ossea per le donne.