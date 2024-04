A Carate Brianza le reliquie dei genitori di santa Teresa: si prega per una bimba di 9 mesi

Il reliquiario di Luigi Martin e Zelia Guerin, sposi e genitori di santa Teresa di Gesù Bambino, carmelitana e Dottore della Chiesa, patrona delle missioni, definita da Pio X «la più grande santa dei tempi moderni», farà tappa a Carate Brianza.

In chiesa a Carate la veglia di accoglienza venerdì 26 aprile

L’iniziativa di una giovane famiglia caratese Jacopo Parravicini e la moglie Viola Maria Sanvito, legata al Movimento di Comunione e Liberazione, è stata accolta dalla Comunità Pastorale che ha organizzato una cerimonia per la serata di venerdì 26 aprile, alle 21, in chiesa prepositurale con una veglia di preghiera e il rito di consegna delle reliquie a cui seguirà la testimonianza della famiglia incaricata di accompagnare le spoglie nella peregrinatio domestica che darà ufficialmente inizio alla novena.

Le cause di beatificazione dei coniugi Martin, avviate separatamente, dalla fase romana in poi ebbero percorso congiunto. Beatificati sotto Papa Benedetto XVI il 19 ottobre 2008 a Lisieux, i due sposi vennero canonizzati da Papa Francesco quasi sette anni dopo il 18 ottobre 2015 nel corso del Sinodo.

La loro beatificazione è stata segnata dalla grazia di un miracolo scaturito dalla preghiera dei genitori di Pietro Schilirò, nato il 25 maggio 2002 a Monza con pochissime possibilità di vita a causa di una grave insufficienza respiratoria. I suoi genitori decisero di farlo battezzare da padre Antonio Sangalli, frate del Carmelo di Monza, divenuto poi postulatore della causa dei primi santi sposi della storia della Chiesa. Al battesimo seguì poi una novena di preghiera rivolta al papà ed alla mamma di Santa Teresa per chiedere una grazia speciale.

Dopo graduali miglioramenti, il 15 luglio, Pietro iniziò a respirare spontaneamente e senza ossigeno e il 27 luglio venne dimesso dall’ospedale senza alcun supporto respiratorio. I medici che lo hanno avuto in cura hanno ritenuto la sua guarigione, da un punto di vista scientifico, un fatto «sorprendente».

La novena di preghiera in via Azimonti fino al 4 maggio

Da sabato 27 aprile a sabato 4 maggio le reliquie dei coniugi Luigi e Zelia Martin, genitori di Santa Teresa del Bambin Gesù, saranno ospitate in via Azimonti al civico 16 A, dove sarà possibile recarsi tutti i giorni dalle 15 alle 18 per una preghiera personale e dove sono in programma momenti di raccoglimento per la novena.

«Ci siamo resi disponibili ad ospitare questa peregrinatio domestica per chiedere l’intercessione per la nipotina di 9 mesi di una nostra conoscente che da quando è nata sta combattendo per delle difficoltà ad alimentarsi autonomamente - spiega al giornale la coppia caratese - La preghiera di intercessione ai santi sposi Martin sarà rivolta proprio alla piccola che vive con i genitori in Lussemburgo. Per questo faremo in modo di approntare anche un collegamento a distanza con loro. La Comunità pastorale ci ha invitato a condividere questo momento in parrocchia con una veglia di accoglienza delle reliquie che si terrà in chiesa prepositurale nella serata di venerdì 26 aprile».