BrianzAcque in azione a Carnate con due interventi di relining “no-dig” sulla rete fognaria. Nel dettaglio, si tratta di azioni di risanamento preventivo nella via Piemonte, per 80 metri di condotta dal diametro di 1 metro, ed in via Papa Giovanni XXIII, per 50 metri di condotta dalla forma ovoidale.

A Carnate due cantieri per risanare la rete fognaria

Il relining prevede l’applicazione di resine all’interno delle tubazioni per rinforzarle e sigillarle. Questo consente di ripristinare la funzionalità delle tubazioni e prevenire problemi futuri. I due interventi, grazie alla tecnologia no-dig, ovvero con una azione senza scavo, richiedono appena una settimana di lavorazioni e si concluderanno nei prossimi giorni.

Per comprendere i vantaggi di questa metodologia di intervento, facendo un paragone, basti pensare che risanare i circa 130 metri totali di condotta con tecniche tradizionali e scavo a cielo totale avrebbe richiesto un mese di lavoro. Il no-dig consente, in sintesi, di ridurre al minimo i disagi legati a traffico, vincoli e sicurezza. tubazioni e prevenire problemi futuri.