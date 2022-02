Bravata

Apparsi nel fine settimana necrologi alquanto particolari. Il sindaco: «Scherzo di pessimo gusto».

A Carnate si porge l’ultimo saluto... alla Natura. O meglio, questo secondo le intenzioni di alcuni buontemponi, che nel fine settimana hanno affisso alle bacheche del paese dei necrologi per annunciare una morte alquanto particolare.

«La Comunità Pastorale Madonna del Carmine affida al Signore Gesù Natura - si legge sui manifesti - I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Carnate lunedì 21 febbraio 2022. Dopo la celebrazione seguirà sepoltura nel cimitero di Carnate. Natura è composta nell’aula don Felice in oratorio».

Ignoti, al momento, gli autori dell’incomprensibile gesto che non è passato inosservato agli occhi della cittadinanza. E che ovviamente non è stato affatto gradito dalle autorità locali. Il parroco don Adelio Molteni, sorpreso come tutti dalla lugubre messinscena, è stato contattato da diversi fedeli per capire di cosa si trattasse. Anche lo stesso sindaco Daniele Nava ha voluto stigmatizzare quella che, a oggi, sembra una vera e propria bravata.

«Se è uno scherzo sicuramente non fa ridere ed è solo di pessimo gusto, tanto che stiamo valutando di presentare una denuncia contro ignoti - sottolinea il primo cittadino - Non abbiamo alcuna idea di chi possa essere stato: spero che almeno il burlone abbia il coraggio di metterci la faccia e spiegare le ragioni delle sue azioni. Non penso sia una manovra da campagna elettorale, ma di sicuro è opera di qualcuno che conosce il paese vista la dovizia di particolari presenti sulla carta».

Un aspetto, quest’ultimo, che ha decisamente irritato Nava: «Non so chi l’abbia fatto e perché - rimarca il sindaco - Ma trovo veramente fastidioso che il buon nome del nostro compianto don Felice sia stato abusato per questa sciocca iniziativa».