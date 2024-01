A causa del maltempo rinviati a domani sfilata e falò di Sant'Antonio

Piccolo intoppo nella programmazione degli eventi per la Sagra di Sant'Antonio a Vimercate.

A causa del maltempo riviati a domani sfilata e falò di Sant'Antonio

Sono stati infatti rinviati a domani, giovedì 18 gennaio, la tradizionale sfilata e l'atteso falò che ogni anno chiudono la celebre manifestazione vimercatese. Il rinvio è dovuto alle previsioni meteo che indicano pioggia per tutta la giornata di oggi.

La Sagra, organizzata dalla Pro Loco di Vimercate con il sostegno del Comune, è iniziata sabato 13 gennaio. Nel corso del fine settimana in tantissimi hanno affollato le vie del centro cittadino e preso parte alle diverse inziiative organizzate sul territorio, come ad esempio la mostra di pittura nei cortili di via Cavour, l'esposizione di moto in piazza Roma a cura del Motoclub di Vimercate, il laboratorio del pane dedicato ai bambini e i tanti concerti oltre all'apertura gratuita del Museo del Territorio.

La sfilata e il falò sono sono da sempre tra gli eventi più attesi della manifestazione. I vimercatesi dovranno attendere fino a domani, quando il cielo sarà coperto, ma senza piogge.