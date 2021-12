A Cavenago arriva la "Borraccia del Volontario"

Iniziativa

L'Amministrazione comunale ha voluto ringraziare le associazioni con un omaggio molto particolare.

A Cavenago Brianza arriva la "Borraccia del Volontario". L'Amministrazione comunale ha voluto ringraziare le associazioni del territorio con un omaggio molto particolare.

Cerimonia a Palazzo Rasini

Una serata per dire "grazie" a tutti i volontari che fanno grande il tessuto sociale di Cavenago. Nei giorni scorsi Palazzo Rasini ha ospitato il tradizionale appuntamento di fine anno, una cerimonia organizzata dall’Amministrazione comunale per ringraziare quanto fatto dalle associazioni nel corso dell’anno.

"Nel 2020 per ovvi motivi avevamo dovuto rinunciare a questa iniziativa - spiega il sindaco di Cavenago Davide Fumagalli - Per fortuna quest’anno siamo riusciti a ritrovarcin in presenza, naturalmente seguendo tutti i protocolli previsti dal Governo per arginare la diffusione della pandemia".

La serata è stata l’occasione per donare ai volontari un regalo "speciale", una borraccia di "BrianzaAcque" griffata Comune di Cavenago e con la scritta "Il volontariato: essenziale come l’acqua".

"Le associazioni hanno ruolo imprescindibile per la nostra comunità - conclude Fumagalli - Arrivano da due anni molto difficili e non possiamo che ringraziarle".

I contributi straordinari

Proprio nei giorni scorsi l'Amministrazione comunale ha annunciato lo stanziamento di un nuovo contributo straordinario alle associazioni. Per i sodalizi del territorio sono in arrivo altri 34.000 euro, che si sommano a quelli annunciati nelle scorse settimane, quando la Giunta aveva deliberato la riapertura dei termini di presentazione di istanza per l’erogazione dei contributi ordinari e straordinari alle associazioni sociali, culturali e sportive presenti sul territorio e rientranti nei requisiti esposti nell'apposito regolamento.