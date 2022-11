A Cavenago è già tempo di Natale: inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio

A Cavenago il Natale è già arrivato. Questa mattina, sabato 26 novembre 2022, l'Amministrazione comunale ha ufficialmente inaugurato il "Villaggio di Natale" e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Al via una serie di eventi e iniziative che proseguiranno fino al prossimo 8 gennaio.

"Qualcosa di mai visto prima"

Tanto orgoglio e anche qualche sassolino da togliersi dalle scarpe. L'inaugurazione del "Villaggio di Natale", andata in scena questa mattina in piazza Libertà, ha visto protagonista tutta l'Amministrazione comunale di Cavenago, presente ad un avvenimento che non ha precedenti in paese, come sottolineato proprio dal sindaco Davide Fumagalli riferendosi alla struttura allestita davanti al Municipio.

"Oggi siamo qui a inaugurare qualcosa di mai visto prima - ha spiegato il primo cittadino - Non c'è mai stato qualcosa di simile a Cavenago. Sono molto orgoglioso di quello che siamo riusciti a fare e per questo ringrazio tutti i componenti della mia Amministrazione e soprattutto i tecnici del Comune, che grazie al loro lavoro stanno regalando qualcosa di così bello a tutti i loro concittadini. Credo che tra i compiti del sindaco ci sia anche quello di creare possibilità: la pista di pattinaggio su ghiaccio e il Villaggio di Natale sono convinto che assolvano appieno a questo compito, perché offrono ai cittadini di Cavenago la possibilità di divertirsi e di passare momenti di grande serenità per oltre un mese e mezzo".

Il primo cittadino, nel suo discorso inaugurale, ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

"E' facile criticare e polemizzare, mentre io preferisco concentrarsi su quanto di concreto sta facendo la nostra Amministrazione - ha concluso il sindaco Fumagalli, prima di lasciare spazio a un'esibizione di pattinaggio sul ghiaccio - Oggi stiamo facendo un passo avanti rispetto a tutto quello che c'è stato prima ed è un qualcosa che non è stato fatto gratuitamente: abbiamo scelto di investire per offrire a tutta la cittadinanza qualcosa di innovativo e mai visto prima. Invito tutti i cavenaghesi a viversi il Natale nella loro comunità: quando ieri sera ho visto il Villaggio illuminato mi sono emozionato. Un grazie anche ai commercianti che si sono occupati degli addobbi dell'albero di Natale, mentre le luminarie saranno a carico nostro".

Avanti fino all'8 gennaio

Come detto, piazza Libertà ospiterà il Villaggio di Natale ogni fine settimana fino all’8 gennaio (con aperture straordinarie l’8 e 9 dicembre in occasione dell’Immacolata). La kermesse avrà il suo punto di forza nella pista di pattinaggio su ghiaccio, che permetterà a grandi e piccini di provare l’emozione di sentirsi per qualche ora tra le bellezze delle nostre montagne. Per chi non fosse appassionato di pattinaggio sul ghiaccio, il Villaggio di Natale proporrà tante altre iniziative interessanti, a cominciare dalla Casa di Babbo Natale: uno spazio da fiaba personalizzato, dove i bambini verranno accolti per dare sfogo alla loro creatività, divertirsi e incontrare Babbo Natale, insieme ai suoi Elfi incantati. Per i più grandi non mancheranno invece i tradizionali mercatini, tra hobbisti, artigiani ed espositori alimentari. A corollario del Villaggio di Natale spazio alle bontà gastronomiche, in un viaggio virtuale che unirà le estremità della penisola, dalla polenta nostrana fino alle golosità in arrivo dalla Puglia.