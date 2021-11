Cultura

L'evento è promosso dal Gruppo Alpini con la collaborazione dell’associazione storica "Cimeetrincee".

A Cavenago una mostra dedicata alla Grande Guerra. A promuovere la rassegna il gruppo locale degli Alpini con la collaborazione dell’associazione storica "Cimeetrincee".

Appuntamento a Palazzo Rasini

La mostra è stata inaugurata nei giorni scorsi dal capogruppo degli Alpini Giovanni Pirola, dal vicesindaco di Cavenago Giacomo Biffi e dell'assessore alla Cultura Irene Erba. Allestita nella suggestiva cornice del Salone Apollo di Palazzo Rasini, la rassegna "La Grande Guerra 1915-1918" permette di compiere un interessante cammino attraverso uno degli eventi più importanti della Storia. Merito dell'associazione storica "Cimeetrincee", che ha messo a disposizione degli Alpini di Cavenago fotografie storiche, immagini e tanto altro.

"Siamo molto soddisfatti, crediamo di aver allestito una mostra molto interessante - spiega il capogruppo degli Alpini di Cavenago Giovanni Pirola - Oltre a fotografie e immagini storiche sono esposti cimeli, uniformi, materiale risalente agli anni della Grande Guerra. Ovviamente ringraziamo l'associazione "Cimeetrincee" per averci messo a disposizione il materiale e l'Amministrazione comunale di Cavenago per l'ospitalità".

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 7 novembre 2021 con i seguenti orari: fino a venerdì dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12.30, la domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. L'ingresso è gratuito.

La consegna dei Tricolori

La mostra allestita a Palazzo Rasini non è l'unico evento organizzato dagli Alpini di Cavenago per celebrare la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Domenica, infatti, al termine della Messa dedicata ai Caduti in guerra, andrà in scena la tradizionale consegna delle bandiere Tricolori ai neo diciottenni di Cavenago.