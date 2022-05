A cena in Villa Sacro Cuore

Triuggio

Organizzata dalla Pro Loco e dall'Università del Tempo Libero per sostenere la Casa nella valorizzazione del Giardino Biblico.

Una cena in Villa Sacro Cuore per sostenere la Casa nella valorizzazione del Giardino Biblico, organizzata dalla Pro Loco di Triuggio e dall'Università del Tempo Libero della Valle del Lambro.

Villa Sacro Cuore

La Villa Sacro Cuore di Tregasio è una villa cinquecentesca, attualmente di proprietà dell'arcidiocesi di Milano. È situata a poche centinaia di metri dalla Villa Jacini di Tregasio e dalla chiesa di San Biagio. E' una casa di spiritualità della Diocesi di Milano ed è gestita e animata dall’associazione Pax et Vita. Spesso vengono ospitati “gruppi religiosi” (parrocchie, associazioni, movimenti). La storica dimora si presta molto per incontri spirituali: ci sono cinque cappelle interne per l’indipendenza dei vari gruppi. C’è inoltre una sala congressi con 180 posti e varie sale da 20 a 50 posti, con attrezzatura video. C’è un meraviglioso parco di 35mila metri quadrati che invita al silenzio e alla contemplazione: in esso c’è la Via Crucis, la Via Lucis, la Via del Silenzio e un originale Giardino Biblico.

Il Giardino Biblico

Proprio l'originale Giardino Biblico ha bisogno di una valorizzazione. Per questo la Pro Loco di Triuggio insieme all'Università del Tempo Libero Valle del Lambro hanno pensato di organizzare una cena a sostegno di questo progetto della Casa. La serata è in programma martedì 17 maggio, a partire dalle 19.30, per una cena insieme. Le iscrizioni si ricevono fino a venerdì 13 maggio telefonando a uno di questi numeri: Rosanna Zolesi, presidente della Pro Loco (339-1908642), Lorella (339-2724386), Franca (338-8085867), Letizia (348-1030480), Marisa (0362-970362), Rita (380-1334490). Pro Loco e Utl invitano a partecipare numerosi all'iniziativa.