A Cesano il 26 marzo la Giornata Ecologica con gli ospiti della Casa della Carità

L'iniziativa

Parte il progetto “Angeli di quartiere”.

Sopralluogo ieri mattina al Villaggio Snia per organizzare la Giornata Ecologica che l’Amministrazione comunale ha previsto per sabato 26 marzo. Una giornata molto speciale, che vedrà anche la partecipazione di alcuni ospiti della Casa della Carità di Seregno.

A Cesano il 26 marzo la Giornata Ecologica

Il programma che si sta mettendo a punto prevede una mattinata, dalle ore 9 alle ore 12 circa, dedicata alla pulizia di una porzione di territorio cittadino. L’area prescelta è appunto alla Snia: si tratta di otto spazi verdi di circa 1000 metri quadrati ciascuno nel nucleo storico del quartiere che verranno ripuliti dai volontari.

L'iniziativa ecologica assume un significato molto importante perché coinvolge alcune persone della Casa della Carità di Seregno, il progetto della comunità pastorale cittadina che offre servizi di prima necessità destinati a persone in condizioni di fragilità.

La visita al Villaggio Snia

Ha fatto da tramite con il Comune l’avvocato Federica Iorno, volontaria della Casa della Carità, già attiva in diverse iniziative cesanesi, presente al sopralluogo insieme all’Assessore all’Ambiente ed Ecologia Salvatore Ferro. Hanno preso parte alla visita per coordinare l’evento l’ingegner Alberto Ortolina per l’Area Tecnica del Comune, e Franco Fabris, responsabile dell’area raccolta di Gelsia Ambiente, che fornirà l’attrezzatura necessaria alla giornata ecologica, guanti, casacche e rastrelli.

Alla visita sono intervenuti il Consigliere comunale Salvatore Giarratano ed Edgardo Zilioli, Presidente del Comitato Civico Villaggio Snia, che promuoverà la partecipazione del quartiere e di associazioni molto attive come Shaula.

Alla giornata del prossimo 26 marzo prenderà parte solo un gruppo ristretto di ospiti della Casa della Carità, per il carattere sperimentale che si è voluto dare all’iniziativa, denominata “Angeli di quartiere”. L’idea è quella di consolidare ed aumentare gradualmente questa partecipazione con l’obiettivo di un percorso che contribuisca a far sentire le persone della Casa della Carità parte attiva della comunità. Saranno presenti anche il Direttore della Casa della Carità, Gabriele Moretto, e il giornalista Luigi Losa, anch’egli volontario della struttura.

"Una prova importante per noi e per loro"

“Ringrazio per la loro sensibilità tutti coloro che stanno contribuendo a realizzare questo progetto - ha detto l’Assessore all’Ambiente ed Ecologia Salvatore Ferro -. La Casa della Carità si prende cura di persone fragili. Abbiamo pensato di coinvolgerle in un impegno per l’ambiente che potesse farle sentire parte integrante della comunità. È una prova importante sia per noi che per loro. Una sfida che credo potrà dare risultati significativi”.

“La nostra volontà - ha aggiunto Federica Iorno della Casa della Carità - è quella di cominciare con un progetto piccolo e pian piano di farlo crescere per creare una collaborazione virtuosa con il Comune di Cesano Maderno e con Gelsia Ambiente. È un’occasione per offrire un aiuto ai nostri ospiti e, nello stesso tempo, un aiuto alla città.”

Aperta a tutti

Appuntamento al 26 marzo con gli ospiti e i responsabili della Casa della Carità, con i cittadini che vorranno partecipare, le associazioni e i rappresentanti delle istituzioni, tutti insieme all’insegna dell’impegno civico per il decoro urbano e per l’ambiente.

(foto dalla pagina Facebook del Comune di Cesano)