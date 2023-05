Costituire una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) con gli obiettivi di ridurre i consumi energetici e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili livello locale.

A Cesano il Comune al lavoro per costituire una Comunità Energetica Rinnovabile

Una comunità energetica rinnovabile, lo ricordiamo, è un’associazione di enti pubblici, aziende, attività commerciali e cittadini privati che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione. Si tratta di un modello collaborativo, incentrato su un sistema di scambio locale per favorire la gestione congiunta, lo sviluppo sostenibile e ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale.

Questa la strada che vuole intraprendere, come già fatto da altri comuni in Brianza, anche l'Amministrazione comunale di Cesano Maderno che considera la CER un passaggio fondamentale per creare un mercato dell’energia equo, democratico e sostenibile, in grado di promuovere l’innovazione del settore, una migliore qualità di vita e la nascita di nuovi posti di lavoro.

Tutti possono aderire

Si può aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile - sottolinea il Comune di Cesano - come socio produttore, come socio consumatore, o come socio produttore e consumatore (prosumer): costi e benefici saranno suddivisi tra gli aderenti alla CER in base alla modalità di adesione (produttore, consumatore, prosumer) ed alle regole che la CER stessa si darà in sede di definizione dello statuto.

La manifestazione d'interesse

L'Amministrazione proprio in questo senso ha promosso una manifestazione d’interesse aperta a tutti i cittadini, attività

commerciali, enti e imprese che vorranno aderire alla costituenda comunità energetica. L’avviso completo e la modulistica sono reperibili nella pagina del sito internet del Comune.

La CER con Croce Bianca

Contestualmente gli uffici tecnici del Comune di Cesano Maderno hanno presentato la candidatura alla Manifestazione d’interesse aperta da Regione Lombardia nell’ambito dell’Azione 14 “Accompagnamento alla richiesta di finanziamenti” della “Strategia di Transizione Climatica” del progetto “La Brianza Cambia Clima”, al fine di ottenere risorse da destinare alla costituzione della comunità energetica nel territorio di Cesano. Per partecipare al bando di Regione Lombardia è stata costituita una CER iniziale costituita dal Comune e da Croce Bianca che prevede installazione di pannelli fotovoltaici sulla sede comunale di piazza Arese e sulla sede della Croce Bianca, anch’essa di proprietà comunale. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di allargare il più possibile la Comunità Energetica con il coinvolgimento di cittadini e realtà commerciali ed imprenditoriali del territorio.

Il sindaco "Esempio virtuoso di uno sviluppo sostenibile"

“Le comunità di energia rinnovabile - ha dichiarato il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca - possono rappresentare un modello localmente efficace di risposta alle convergenti criticità dell’attuale periodo e, nel sempre più necessario processo di transizione energetica possono altresì essere considerate un modello di innovazione che rende i cittadini e le istituzioni protagonisti, investendoli della possibilità di utilizzare la generazione e la condivisione di energia rinnovabile come contrasto al cambiamento climatico, come strumento di democrazia e di solidarietà sociale e come esempio virtuoso di uno sviluppo sostenibile basato sulla cooperazione”.

Alle parole del primo cittadino si aggiungono quelle dell'assessore ai lavori pubblici, Ambiente, Sviluppo sostenibile, Protezione civile, Manuel Tarraso: