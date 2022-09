A partire da lunedì 3 ottobre 2022, a Cesano Maderno, sarà attivato il servizio settimanale di raccolta a domicilio di pannolini, pannoloni e tessili sanitari nel sacco arancione. L'annuncio è di Gelsia Ambiente.

A Cesano Maderno arriva il sacco arancione

Il sacco arancione è gratuito ed è dedicato alle famiglie con bambini fino a 3 anni e alle persone che usano ausili assorbenti per l’incontinenza. Ottenere i sacchetti è semplice. Le famiglie con bambini fino a 3 anni, a partire dal 19 settembre 2022, potranno prelevare i sacchi arancioni direttamente presso i distributori automatici, utilizzando la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari.

Le famiglie con persone che utilizzano ausili assorbenti per l’incontinenza, dal 19 settembre al 14 ottobre 2022, potranno ritirarli recandosi allo sportello di Gelsia Ambiente, in Via Caravaggio 26/A a Desio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, portando

con sé la tessera sanitaria dell’intestatario della Tari (o la delega).

Il calendario per le esposizioni del sacco

L’esposizione del sacco arancione, che può contenere solo ed esclusivamente pannolini, pannoloni e tessili sanitari, avviene sulla base del calendario indicato di seguito:

- ZONA 1: martedì

- ZONA 2: lunedì

- ZONA 3: mercoledì

La raccolta differenziata con il sacco arancione non è obbligatoria: pannolini e pannoloni possono, infatti, continuare a essere conferiti nel sacco blu Rfid . Per informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964, da lunedì a venerdì 8.30-18.00 e sabato 8.30-13.00, il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.