Da venerdì 1 dicembre a Cesano Maderno, in Viale Indipendenza angolo Via Quarto, presso il mercato comunale di Piazza Facchetti, entrerà in funzione ogni primo venerdì del mese l’Ecovan di Gelsia Ambiente.

A Cesano Maderno arriva l'Ecovan:

Si tratta di un mezzo attrezzato ed itinerante che, dalle 8.00 alle 12.00, raccoglierà quei piccoli rifiuti domestici pericolosi che, per le loro caratteristiche, non possono essere inseriti nei contenitori della raccolta porta a porta.

Queste le tipologie di rifiuti: pile e accumulatori, batterie al piombo per auto e motocicli, piccoli elettrodomestici, come caricatori, telefonini, tablet, asciugacapelli, frullatori, oli vegetali e oli minerali, farmaci scaduti, vernici, insetticidi, isolanti, toner, sorgenti luminose come neon e lampade led, bombolette, barattoli e flaconi (anche vuoti) che riportano nell’etichetta un simbolo di pericolo irritante, tossico, infiammabile.

Sarà possibile anche ritirare i sacchi per la raccolta differenziata

Il servizio è gratuito e permetterà ai cittadini di non doversi recare alla Piattaforma Ecologica, offrendo un doppio servizio di conferimento e garantendo al contempo il corretto percorso di recupero di questi rifiuti. Inoltre, all’Ecovan gli utenti potranno ritirare la loro dotazione di sacchi per la raccolta differenziata grazie ad un distributore uguale a quelli presenti sul territorio.

Per il sindaco Gianpiero Bocca, molto soddisfatto del servizio concordato con Gelsia Ambiente, l'Ecovan posizionato al mercato renderà più efficiente il recupero di rifiuti pericolosi per l’ambiente.

“Questo servizio - aggiunge l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso – risponde alla volontà di offrire modalità più snelle per il conferimento dei rifiuti che necessitano di essere smaltiti in Piattaforma Ecologica in quanto non oggetto di raccolta porta a porta. Presso l’Ecovan sarà anche possibile ritirare i sacchetti della differenziata. Nell'ambito della proroga del contratto con Gelsia Ambiente abbiamo concordato una serie di migliorie e nuovi servizi. Nello specifico questo servizio consente a chi deve smaltire queste particolari tipologie di rifiuti di non dover attendere in coda presso la Piattaforma Ecologica che, per via della sua conformazione, è sottodimensionata rispetto alle attuali esigenze. Nell'ambito del contratto è previsto anche il rifacimento della stessa Piattaforma il cui progetto è in attesa di approvazione da parte della Provincia. Lavoriamo per favorire comportamenti che promuovano il decoro urbano e la sostenibilità”.

Per ulteriori informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964, il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.

(foto archivio)