A Cesano Maderno c'è Ariaperta, il festival della sostenibilità

A Cesano Maderno, con Ariaperta, una giornata per la sostenibilità e il pianeta Terra organizzata dal Comune, curata dallo studio di progettazione culturale Ufficio Furore e prodotta dall’agenzia creativa Studio x01. Si terrà sabato 20 aprile, dalle 10 alle 20.30, a Palazzo Arese Borromeo e nel suo Giardino. L’ingresso è libero.

Ariaperta, il festival della sostenibilità

Il Festival aprirà le porte venerdì sera, 19 aprile, alle 21, al cineteatro Excelsior, con la proiezione di “Food for Profit”, film inchiesta sulle conseguenze e l’impatto degli allevamenti intensivi sull’ambiente. Sabato 20 aprile, un’intera giornata dedicata a stare in compagnia e partecipare a laboratori e attività curiose, "per ricordarci la fortuna che abbiamo ad abitare la Terra e consolidare il nostro senso di responsabilità nei suoi confronti".

Ospiti personalità accademiche

Ci saranno conversazioni con personalità accademiche, divulgatori ambientali e attivisti; laboratori dedicati al mondo del foraging, a quello del field recording, a quello del trekking e del campeggio e, infine, a quello dei giochi da tavolo. Le performance musicali spazieranno dal dub alla musica classica passando per la musica elettronica sperimentale.

“È una giornata che nasce dalla consapevolezza di dover agire per tutelare il patrimonio naturale e ambientale del nostro Pianeta – ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca – L’Amministrazione comunale ha deciso di realizzare una serie di iniziative, rivolte soprattutto ad un target giovanile, che mettano al centro il tema della sostenibilità: siamo partiti dall’esposizione delle fotografie del grande artista Burtynsky, per proseguire con Ariaperta, giornata dalle molte sfaccettature, legata da un denominatore comune: diffondere messaggi che promuovano la sostenibilità in tutte le sue forme”. “Ariaperta è un festival che nasce da un'idea del tutto nuova, pensato e sviluppato con grande cura, frutto di un lavoro corale di più persone che hanno lavorato focalizzate su un unico obiettivo, la sostenibilità e il riciclo – ha dichiarato l’assessora alla

Cultura Martina Morazzi – Aggiungo che abbiamo cercato di utilizzare solo materiale di riciclo per tutto l’allestimento, gli stand e le sedute, in coerenza con il messaggio dell’iniziativa. Ariaperta è un format inedito, che trova una significativa corrispondenza con la mostra “Gea e gli Umani. Fotografie di Edward Burtynsky” in svolgimento a Palazzo Arese Borromeo, la cui apertura è stata prorogata fino al 5 maggio. Il festival ci terrà compagnia per tutta la giornata: sarà uno spazio

accogliente e aperto a tutte e tutti, per e nella natura”.

Il programma completo:

Venerdì 19 aprile 2024

Cinema e Teatro Excelsior (via San Carlo 20, Cesano Maderno), ore 21, proiezione "Food for Profit", il documentario sul lato oscuro degli allevamenti intensivi.

Sabato 20 aprile 2024

10.30 - 11.30, talk "Non c’è verde senza suolo" con Paolo Pileri (Politecnico di Milano), introduce Massimiliano Bevacqua (assessore all'Urbanistica di Cesano Maderno). Il suolo è la pelle del Pianeta, pochi centimetri brulicanti di vita senza i quali non sarebbe possibile produrre il cibo necessario per l’uomo e gli animali. Il suolo è generoso: dona questi e altri benefici gratis. Questo talk ci ricorda perché è indispensabile proteggerlo e come serva una forte spinta culturale e politica per farlo.

11.30 - 13.30, DJ Set, DJ Unit 241 di DJ Filippo (Fritto FM). Due ore di musica per rilassarsi sotto al cielo. Workshop "Aiuole Fast Food"

con Betti Taglietti, passeggiata botanica nel parco per scoprire storie e segreti del verde quotidiano.

14.30 - 15.30, Playlist "Musica digestiva". Workshop "Come si ascolta il suono della Terra" con Slipmode e Hyperscapes Research Offices.

15.30 - 16.30, Talk "Cambiare la politica, sotto copertura" con Maria Mancuso, Francesco Ceccarelli e Claudio Pomo di Essere Animali)

16.30 - 17.30, selezione "Musica classica e contemporanea ispirata alle piante", da Alessandro Scarlatti a John Cage con Francesco Fusaro (NTS Radio). Workshop "Guida a come muoversi all’aria aperta" con Rayon Vert International.

17.30 - 18.30, Talk "Essere Fortunati" con Ferdinando Cotugno (Domani Editoriale) in conversazione con Federico Nejrotti (Ufficio

Furore)

19.30 - 20.30, live, Furtherset presenta The Infinite Hour (ous)

Per tutta la giornata: in giardino Giochi da tavolo, con Semper Ludens; in Sala Aurora le proiezioni di "Ciclofonia" di Sebastiano de

Gennaro e Marcello Corti e "Ocean Eddies" di Anna Lo Piccolo.