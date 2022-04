A Cesano Maderno duemila scout Cngei per il Campo regionale di San Giorgio

Ambiente

"Rendi il mondo un posto migliore": è questo il titolo dell'evento scout regionale che si terrà in città da sabato 23 a lunedì 25 aprile. È il campo di San Giorgio, protettore di tutti gli scout), la ricorrenza che ogni anno viene festeggiata da milioni di scout in tutto il mondo. L'evento, organizzato dall'associazione scout Cngei (Corpo nazionale giovani esploratori ed esploratrici italiani, fondato nel 1912), la componente laica della Fis, Federazione italiana dello scoutismo, ospiterà per tre giorni duemila soci dell'associazione provenienti da tutta Lombardia. Le sezioni scout partecipanti: Bergamo, Buccinasco, Cantù, Cernobbio, Cernusco sul Naviglio, Como, Cremona, Milano, Valmadrera, Zanica. E Cesano Maderno, ovviamente.

La salvaguardia dell'ambiente

Il tema affrontato dai giovani scout nel corso dei tre giorni sarà la salvaguardia dell'ambiente: Lupetti (8-12 anni), Esploratori (12-16 anni) e Rover (16-19 anni) attraverso giochi, riflessioni e attività all'aria aperta, si metteranno in gioco per approfondire tematiche relative a natura, ecologia, sostenibilità, attenzione agli sprechi, inquinamento, cambiamenti climatici. Il titolo dell'evento è una citazione dell'ultima lettera, scritta nel 1940, in piena Seconda guerra mondiale, da Robert Baden-Powell, fondatore dello scautismo, per chiedere a tutti gli scout di impegnarsi per rendere il mondo un posto migliore, contribuendo ognuno nel proprio piccolo a fare del proprio meglio per difendere ogni giorno il pianeta.

Le attività nelle aree verdi della città

Le attività si svolgeranno al velodromo, al Parco Arese, al Parco Borromeo, in alcuni prati nel Parco delle Groane e anche nel bosco Agostino Andermark nel comune di Bovisio Masciago. Ad assicurare la buona riuscita dell'evento più di 300 adulti scout volontari impegnati in attività logistiche come accoglienza, sicurezza, distribuzione pasti e igiene, e a garantire gli aspetti educativi. Oltre a tutte le sezioni scout Cngei della Lombardia sono stati invitati a partecipare anche i giovani musulmani dell'associazione Assim (Associazione speranze scout Italy musulmani) per favorire uno scambio culturale e di conoscenza reciproca.