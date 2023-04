Il mercato del venerdì mattina a Molinello resterà in via definitiva nel parcheggio del centro sportivo comunale di via Po. Lo ha comunicato l’assessora al Commercio di Cesano Maderno, Donatella Migliorino, agli otto ambulanti che aveva incontrato già lo scorso dicembre in rappresentanza delle due "fazioni".

A Cesano Maderno il mercato di Molinello resta in via Po

Raccolte le firme, infatti, un gruppo dei cinquanta commercianti che da maggio 2020 al venerdì occupano con i loro banchi il posteggio di via Po, aveva chiesto all’Amministrazione comunale di poter tornare nella vecchia sede di via Moncenisio, distante solo trecento metri ma ritenuta molto più strategica rispetto alla conformazione del quartiere. Saputo dell’iniziativa dei colleghi, un altro gruppo aveva chiesto di essere ricevuto per perorare la causa di via Po. Gli incontri, come detto, ci sono stati a fine dicembre. Nei giorni scorsi il nuovo faccia a faccia.

"Dopo attente analisi e riflessione abbiamo confermato la decisione presa dalla precedente Amministrazione comunale - spiega l’assessora Donatella Migliorino a margine della riunione – Passata l’emergenza Covid il Comune aveva deciso di mantenere il mercato in via Po basandosi sui criteri contenuti nel decreto di Regione Lombardia del giugno 2016 sul commercio su posteggio e in forma itinerante e in particolare: facile accesso per i consumatori, sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori e conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente".

La via Moncenisio non ha passato l'esame

L’area mercato lungo via Moncenisio, dall’intersezione con via Verbano e via Po, non ha passato la verifica: «Ostacolava la circolazione anche nelle vie trasversali come via Tirso e via Adda - spiega l’assessora - Di conseguenza, gli ingressi delle abitazioni e i passi carrai, al venerdì, risultavano ostacolati dai banchi del mercato fino al termine del servizio di pulizia della via». Con la ricollocazione del mercato nell’area parcheggio di via Po, invece, «è migliorata notevolmente la viabilità in via Moncenisio e nelle vie adiacenti - continua l’assessora - Inoltre, la raccolta dei rifiuti viene svolta con maggiore facilità, senza ostacolare la circolazione stradale».

Le migliorie per la sede definitiva dell'area mercato

A questo punto, svanita la possibilità del ritorno in via Moncenisio, «doteremo i commercianti che ne hanno necessità e che avanzeranno richiesta al nostro Ufficio Tecnico di colonnine per la corrente elettrica – spiega l’assessora - Inoltre apporteremo tutte le migliorie del caso all’area mercatale e valuteremo, come richiesto da alcuni ambulanti, la possibilità di disegnare una aggiuntiva striscia di parcheggi lungo via Po e l’introduzione del disco orario per la giornata del venerdì». Il mercato di Molinello, che da metà mese può contare ancora su un bar con servizi igienici (dopo quasi tre anni ha riaperto, con una nuova gestione, il bar dell’attiguo centro sportivo comunale Mario Vaghi) conta 47 banchi per 53 posti disponibili. Prima del Covid, nel 2019, le bancarelle erano 60.