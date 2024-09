A Cesano Maderno inaugurata oggi la quarta casetta dell'acqua.

A Cesano Maderno inaugurata la quarta casetta dell'acqua

Nell’area pedonale di via Cozzi, alla presenza del sindaco Gianpiero Bocca, del presidente di BrianzAcque Enrico Boerci, degli assessori Manuel Tarraso (Lavori pubblici) e Rosanna Arnaboldi (Istruzione) e della dirigente del Primo Istituto comprensivo Paola Ripamonti, è stato inaugurato il nuovo erogatore.

L'intervento della scuola primaria King

Presente una rappresentanza degli studenti della scuola primaria King che si affaccia proprio sull'area pedonale vicina a diversi plessi scolastici e a due passi dal Municipio: bambini e bambine hanno declamato la poesia di Gabriele D'Annunzio dedicata proprio all'acqua. Per l'occasione, tutti i 500 alunni della King hanno ricevuto in omaggio una borraccia termica, un dono utile e “green” con cui fare scorta della buona acqua a km 0 da tenere con sé, in classe e a casa.

“Questa nuova casetta dell’acqua diventerà un punto di riferimento quotidiano, dove riempire le borracce all’entrata o all’uscita da scuola, una buona abitudine che contribuirà alla salvaguardia dell’ambiente - ha detto il sindaco Gianpiero Bocca alla delegazione degli alunni intervenuta alla cerimonia - Naturalmente il servizio è per tutti e l’implementazione delle casette dell’acqua rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini. Ringrazio in particolare il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci per l’impegno profuso nel tenere alto il livello di una società pubblica che offre un servizio essenziale per la comunità”. “Con l’entrata in funzione di questa casetta, emblematica perché coincide con l’avvio dell’anno scolastico, continuiamo in sinergia con l’Amministrazione comunale e il sindaco Bocca ad investire nell’educazione ambientale delle nuove generazioni - ha aggiunto il presidente e amministratore delegato di BrianzAcque, Enrico Boerci - Siamo convinti che il loro coinvolgimento ed entusiasmo sia fondamentale per costruire un futuro all’insegna della valorizzazione, della tutela e della sostenibilità dell’acqua pubblica”.

I prelievi sono gratuiti

Si tratta, come detto, della quarta casetta dopo quelle installate al Parco Collodi alla Sacra Famiglia, a Molinello lungo via Molino Arese e al Villaggio

Snia in via Marche. I prelievi di acqua sono gratuiti. Per poter fare rifornimento basta schiacciare il pulsante e, dal 1 novembre, inserire anche l’apposita tessera distribuita al costo di 3 euro dai due totem posizionati all’interno delle Farmacie comunali di via Battisti e via Santa Lucia.