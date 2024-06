A Cesano Maderno è tutto pronto per il ritorno delle proposte cinematografiche del cineteatro Excelsior nell'arena del giardino di Palazzo Arese Borromeo. Torna il Cinema sotto le stelle.

A Cesano Maderno torna l'arena estiva dell'Excelsior

Con la rassegna in programma da giugno ad agosto il Circolo Culturale Don Bosco, che gestisce la Sala della comunità di via San Carlo, ha programmato "pellicole imperdibili, proposte per tutta la famiglia, eventi speciali e un’anteprima nazionale". Sedici, in questa prima parte, gli appuntamenti serali, martedì, giovedì e sabato. In programma anche un’anteprima nazionale.

Con Cinema Revolution biglietto ridotto

Almeno sette film fanno parte dell’iniziativa Cinema Revolution, promossa dal Ministero della Cultura, che consente agli spettatori di tutta Italia di vedere i film a prezzo ridotto di 3,50 euro. L’ingresso alle proiezioni sarà dal parcheggio di via Garibaldi. In caso di maltempo la proiezione si svolgerà al chiuso, nella vicina sala cinematografica di via San Carlo. L’inizio di tutte le proiezioni sarà alle 21.30 circa.

Il 25 giugno la prima proiezione

Si parte martedì 25 giugno con “Ferrari” di Michael Mann, adattamento cinematografico della biografia del 1991 del patron del Cavallino rampante, Enzo Ferrari, si va avanti giovedì 27 giugno con "Comandante" di Edoardo De Angelis e domenica 30 giugno con "Kung Fu Panda 4" e si chiude (la prima parte) il 26 luglio con il film "Back to Black". In programma, sedici pellicole. Nella seconda parte l’anteprima nazionale di “Cattivissimo me 4”, prevista per il 7 agosto. Eventi speciali sabato 13 e martedì 23 luglio. L’evento ha, come di consueto, il patrocinio del Comune di Cesano Maderno.