A Cesano Maderno tutto pronto per il Mercato Europeo

A Cesano Maderno torna il Mercato Europeo. Appunta Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2024 la ventiduesima edizione dell'attesissima rassegna del gusto e dell’artigianato.

Tutto pronto per il Mercato Europeo

Per tre giorni, fino a domenica 20 ottobre, l’evento organizzato da Fiva Confcommercio, con la collaborazione e il patrocinio di Comune, vedrà gli stand di 120 operatori che proporranno il meglio dei loro trenta Paesi di origine: dallo street food, ai cibi e sapori internazionali, passando per l’artigianato e arredamento per la casa.

In totale, oltre due chilometri lineari di prodotti artigianali e gastronomici saranno dislocati intorno a piazza Arese e nel quadrilatero di via Milano, via Cerati, via Cozzi. Gli stand resteranno aperti tutti i giorni dalle 9 alla mezzanotte.

Gli eventi culturali in città

Contestualmente al Mercato Europeo, sono previste alcune iniziative culturali in città: a Palazzo Arese Jacini sarà possibile visitare la mostra “L’uomo non è il suo errore. Ritratti, architetture e paesaggi dipinti da Marcello D’Agata”, la prima mostra personale dell’artista catanese che ha imparato l’uso dei pennelli nel laboratorio d’arte e

disegno del penitenziario di Opera. A Palazzo Arese Borromeo, invece, è possibile visitare la mostra Internazionale “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani”, ideata e sviluppata dall’Associazione Genesi. Per tutti e tre giorni biglietto speciale di 3 euro per le visite in autonomia a Palazzo Arese Borromeo.

“Il Mercato Europeo è un appuntamento divenuto tradizione per la nostra città – dichiara il sindaco Gianpiero Bocca– L’iniziativa, che ormai ha una caratterizzazione internazionale, richiama a Cesano Maderno migliaia di visitatori con una fortissima partecipazione di pubblico dai comuni della Brianza e della Lombardia. Una kermesse attesa dalla nostra comunità e che ogni anno accogliamo con grande entusiasmo, rinnovando la collaborazione con la Fiva Confcommercio che ringrazio per l’impegno profuso per la buona riuscita dell’evento. Anche quest’anno abbiamo promosso un’offerta di eventi collaterali per consentire la valorizzazione dei nostri palazzi storici e dei numerosi appuntamenti culturali presenti in città contemporaneamente con il Mercato".

Le aree parcheggio per il pubblico

Per raggiungere il Mercato Europeo, il Comune invita a usare le seguenti aree parcheggio: area mercato di piazza Facchetti, parcheggio cimitero via Quarto, parcheggio Parco Borromeo, via Barbarossa, parcheggio Largo D'Immè, parcheggio della stazione ferroviaria in via Don Marelli, parcheggio dell'ex stazione in via Monteverdi, parcheggio di piazza 25 Aprile, parcheggi in via Dante, De Gasperi, D'Aosta, via Indipendenza (lato Nord Parco Borromeo).

(Nella foto: la premiazione dell'edizione 2023)