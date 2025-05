Proseguono i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso e dei raddoppi ferroviari delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Ecco l’elenco dei principali aggiornamenti delle diverse aree di intervento del cantiere.

A che punto sono i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso

SOTTOPASSO VEICOLARE

Le attività relative al sottopasso veicolare di Seveso sono riprese nei giorni scorsi. Ad oggi, a causa delle problematiche riscontrate, si ipotizza l’apertura dell’opera per la fine del 2026.

RADDOPPI SEVESO-CAMNAGO E SEVESO-MEDA

Lungo le tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda continuano i lavori di realizzazione delle nuove opere di sede, a confine del futuro sedime ferroviario; contestualmente vengono realizzati i plinti per i nuovi pali della trazione elettrica. Nell’ambito del raddoppio della tratta Seveso-Meda, proseguono le opere di realizzazione del nuovo manufatto per il sottopassaggio alla linea Milano-Chiasso (infrastruttura gestita da RFI). Lato sud sono stati ultimati i pali dei futuri muri d'ala e i pali a sostegno del rilevato RFI, mentre lato nord sono in corso di esecuzione i pali dei muri d'ala. È in corso di realizzazione l’ampliamento del magazzino merci della stazione di Meda che ospiterà le apparecchiature di segnalamento (ACC-M) che gestiranno il traffico ferroviario da Seveso fino ad Asso.

POTENZIAMENTO DEL NODO FERROVIARIO DI SEVESO

I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso - Camnago Lentate e Seveso - Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili a questo link: https://www.ferrovienord.it/interventi-in-corso/