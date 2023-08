A Concorezzo arriva una nuova area fitness per praticare sport all'aria aperta

A Concorezzo è in arrivo una nuova area fitness per praticare sport all'aria aperta. La struttura in calisthenics verrà posizionata in via Zincone e sarà fruibile gratuitamente da tutti.

Pronta entro la fine dell'estate

Hanno preso il via i lavori per la posa del Calisthenics in via Zincone. Entro fine estate sarà, infatti, disponibile una vera e propria area fitness gratuita e all’aperto. All’ombra degli alberi presenti nell’area verde, troveranno spazio quattro macchinari per fare attività fisica. Nel dettaglio, nelle prossime settimane, è prevista la posa di una leg press machine, di una struttura per l’esercizio a corpo libero, di una chest press/lat machine e di un attrezzo per hand bike con thai chi spinner. L’intervento ha previsto un investimento di circa 37mila euro (di cui 13.200 euro di fondi regionali) utilizzati per l’acquisto dell’attrezzatura e per i lavori di predisposizione della platea e della superficie antitrauma in capo al Comune. L'area fitness sarà completata anche con la posa di due panchine.

La soddisfazione dell'Amministrazione comunale

Soddisfatta l'Amministrazione comunale di Concorezzo, che ha commentato positivamente il posizionamento della nuova struttura.