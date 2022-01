A Concorezzo aumentano gli accessi in biblioteca e l’utilizzo dei servizi online

I numeri del 2021

Se nel 2020 ci sono stati circa 15.900 i prestiti, nel 2021 sono stati oltre 21.200.

I concorezzesi tornano in biblioteca. Dopo la fase di stop dovuta al primo periodo di pandemia del 2020, la Biblioteca di Concorezzo nel 2021 ha registrato un aumento delle richieste di libri.

A Concorezzo aumentano gli accessi in biblioteca

Se nel 2020 ci sono stati circa 15.900 i prestiti, nel 2021 sono stati oltre 21.200. Insieme ai prestiti, che hanno registrato un più 33% rispetto all’anno precedente, si sono moltiplicate anche le richieste di prenotazione effettuate direttamente online tramite il catalogo del sistema bibliotecario su Internet.

Sono aumentati anche gli utenti iscritti alla Biblioteca Comunale. Nel 2021 sono state distribuite infatti 86 nuove tessere (a 44 adulti e a 42 ragazzi) contro le 64 dell’anno precedente.

Anche le sale studio sono tornate a popolarsi dopo lo stop dovuto alla prima fase della pandemia. Nel 2021 la Biblioteca ha accolto, infatti, una media di 10 ragazzi al giorno che hanno usufruito delle postazioni dedicate. Le sale studio, così come il resto della biblioteca, nel 2021 sono state riorganizzate per garantire il distanziamento e la maggiore tutela degli utenti.

Investimento su nuovi libri

Per quanto riguarda invece i nuovi libri, il Comune ha investito oltre 25mila euro (comprensivi dei 9mila euro di fondi ministeriali) per l’acquisto di materiale nuovo. Nel 2021 sono stati inseriti a catalogo 1705 nuovi libri, 11 CD e 338 DVD.”I dati della nostra biblioteca del 2021 hanno una tendenza sicuramente positiva e parlano di una cittadinanza desiderosa di tornare alla normalità anche grazie alla cultura- ha spiegato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. I dati, nonostante la pandemia con le relative restrizioni sia ancora tuttora in corso, stanno migliorando rispetto a quelli del 2020 con un aumento in modo progressivo dei prestiti e degli accessi e quindi non possiamo che essere soddisfatti e fiduciosi.

Aumenta l'utilizzo dei servizi online

L’aumento del numero di prestiti effettuati online ci restituisce, inoltre, l’immagine di una cittadinanza sempre più smart che, complice l’accelerata dell’utilizzo dei servizi online a livello trasversale, dimostra di apprezzare l’utilizzo delle modalità online legate ai servizi.

Questi dati sono preziosi dal punto di vista della macchina amministrativa, perché ci consentono di indirizzare il nostro intervento in modo ponderato e calibrato sulla base delle effettive richieste e necessità dei concorezzesi.

A tutto questo lavoro legato al prestito dei libri e del materiale multimediale, non dobbiamo dimenticare il lavoro, in capo ai nostri bibliotecari, nell’ambito degli eventi e delle iniziative di promozione della lettura. Eventi apprezzati dalla cittadinanza. Basta ricordare, solo per fare un esempio, il successo di “Nati per leggere” con le iniziative legate alla genitorialità e all’avvicinamento alla lettura dei bambini.

Il 2022 sarà un anno altrettanto importante in cui consolidare l’andamento positivo degli accessi alla biblioteca che, nel nostro immaginario, dovrà diventare sempre più una “casa” per i concorezzesi. Un luogo famigliare da frequentare nelle diverse fasi della propria vita”.