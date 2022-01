A Concorezzo è scoppiata la "plogging-mania"

Ecologia

A Concorezzo è ufficialmente scoppiata la "plogging-mania". Nel giro di pochi giorni numerosi volontari hanno accolto l'appello del Comune e ottenuto il kit gratuito di raccolta.

Già oltre 20 volontari

meno di una settimana di distanza dalla consegna dei primi kit gratuiti, sono già 21 i volontari che si sono registrati sul sito del Comune, diventando così "plogger ufficiali".

"L'entusiasmo che stiamo raccogliendo nell'ambito di questo progetto ci riempie di soddisfazione - ha commentato il sindaco Mauro Capitanio - In una settimana abbiamo già incontrato diversi Concorezzesi che hanno deciso di dare una mano per rendere ancora più bella e pulita la nostra città. A loro va il nostro grazie sincero per il prezioso contributo e per il senso civico dimostrato. Un vero esempio per tutti".

"Attività sportiva e attenzione alla comunità"

Non esiste un vero e proprio "identikit" del plogger. Hanno aderito all'iniziativa sportivi professionisti ma anche semplici cittadini che hanno deciso di abbinare la passeggiata giornaliera a un servizio civico per la cittadinanza. Dei 21 volontari, 13 sono donne e 8 uomini.

"E' bello vedere l'entusiasmo dei volontari nel mettere al servizio della città il proprio tempo abbinando l'attività sportiva a un'azione importante per l'intera comunità - ha commentato l'assessore all'Ambiente Silvia Pilati - Le iniziative in fatto di ambiente non terminano qui, stiamo infatti programmando una giornata ecologica per il mese di marzo dove chiameremo a raccolta i plogger ma non solo, per una mattinata al servizio del nostro territorio all'insegna dell'amicizia".

La giornata ecologica "Insieme per l’Ambiente" è prevista per il 19 marzo. E' stata organizzata insieme a Mc Donald's e con il patrocinio di CEM Ambiente. In caso di maltempo verrà posticipata al 26 marzo. E' ancora possibile aderire all'iniziativa e diventare un plogger ufficiale inviando una mail a ecologia@comune.concorezzo.mb.it.