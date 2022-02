A Concorezzo entra in vigore il nuovo regolamento edilizio

L'annuncio

Due importanti novità in arrivo: Piano del colore e Commissione Paesaggistica.

A Concorezzo entra in vigore oggi, giovedì 10 febbraio 2022, il nuovo regolamento edilizio. Due le importanti novità in arrivo: il Piano del Colore e la nascita della Commissione Paesaggio.

"E' uno strumento che ci proietta nel futuro"

E’ entrato in vigore oggi, giovedì 10 febbraio, il nuovo regolamento edilizio di Concorezzo, lo strumento urbanistico che regola le modalità costruttive della edificazione urbana. Un regolamento su cui ha lavorato intensamente l'Amministrazione comunale, come spiega con soddisfazione l'assessore all'Urbanistica e al Territorio Silvia Pilati.

"Tra le novità del nuovo regolamento edilizio di Concorezzo, l’istituzione di una Commissione per il Paesaggio e la disciplina del colore - commenta l'assessore Pilati - Con il Piano del colore verranno regolamentati, di fatto, gli interventi sulla colorazione di facciate esterne che guardano verso vie o piazze e quelli relativi a cortili interni e muri di cinta per tutelare, conservare e riqualificare il patrimonio edilizio della città. Si tratta di una novità importante per la nostra città. Una guida che potrà veicolare i cittadini e gli operatori del settore verso la valorizzazione architettonica degli elementi dell’ambiente urbano in un’ottica di coerenza culturale e artistica. Un ringraziamento agli uffici per il lavoro fatto in questi mesi. Lavoro che ha portato a mettere a disposizione della nostra città uno strumento innovativo, che ci proietta verso il futuro".

Aperte le candidature per la Commissione Paesaggio

Per quanto riguarda invece la commissione per il Paesaggio, il Comune ha aperto le candidature per professionisti del settore che si mettano a disposizione della comunità. Il nuovo organo tecnico-consultivo avrà competenza in merito all'espressione dei pareri obbligatori previsti dalle leggi nazionali e regionali rispetto a procedimenti di autorizzazioni paesaggistiche. Inoltre esprimerà pareri per gli interventi di arredo urbano, piani attuativi, interventi edilizi nel centro storico quando è prevista una modifica dell'aspetto esteriore degli edifici che si affacciano sulla via pubblica, compreso la posa di insegne e scritte pubblicitarie.